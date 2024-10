"Las mentiras del PP contra el PSOE tienen las patas muy cortas". Así de contundente se ha manifestado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras conocer que la Justicia ha dado carpetazo a la querella del PP contra el PSOE por presunta financiación ilegal. La denuncia hecha con acusaciones anónimas no ha sido admitida por el juez, que dice textualmente, que necesita "algo más" para admitirla. Y ese "algo más" no aparece ni en la querella presentada por el PP ni en las investigaciones realizadas hasta la fecha.

"Unos días han durado en los tribunales. Yo espero que esto sirva para que el PP recapacite y vea que su estrategia de bulos, fango y mentiras no lleva a ninguna parte", ha defendido el ministro tras participar en la mesa redonda 'IA y justicia, el desafío: ¿quién controla el algoritmo?' del evento Metafuturo, organizado por Atresmedia.

No se retracta de sus palabras sobre el novio de Ayuso

Allí también ha tenido unas palabras sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Bolaños ha insistido en referirse a Alberto González Amador como un "delincuente confeso" después de que este haya dado el primer paso para presentar una querella contra él y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por llamarle "delincuente". "¿Cómo quiere que le llamemos, en castellano es delincuente confeso", ha señalado.

Bolaños ha recordado que el abogado de González Amador fue quien admitió "literalmente" que había cometido "dos delitos contra la Hacienda pública". "Por tanto, ¿cómo quiere que llamemos a una persona que ha cometido dos delitos y que lo reconoce públicamente? En castellano se le llama delincuente confeso.¿Cómo quiere que le llamemos, ciudadano ejemplar? Yo creo que la querella de este señor no es contra Pedro Sánchez y contra mí, es contra la verdad", ha añadido.

No ir a Moncloa perjudica a los madrileños

Por otro lado, después de que Isabel Díaz Ayuso haya confirmado que no acudirá a La Moncloa este viernes para reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Bolaños ha recordado que el líder nacional del PP, se mostraba partidario de acudir a este tipo de encuentros.

"Yo, a este respecto, tengo la misma opinión que el señor Feijóo. Creo que cuando un presidente autonómico es convocado por el presidente del Gobierno de España, ha de ir a defender los intereses de sus ciudadanos", ha señalado.

Considera además que no acudir es "un error" y "perjudica a los ciudadanos de su comunidad autónoma" y dice que a Ayuso no le preocupa la gestión de los problemas de los ciudadanos sino "crispar, enfangar, sembrar odio, polarizar e insultar", sostiene. Afirma además que el hecho de no acudir --"en contra del criterio de Feijóo y contra lo que han hecho el resto de presidentes autonómicos del PP-- es un "pulso" contra su propio líder y sus compañeros.

.