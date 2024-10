El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inadmitido este lunes la querella presentada por el PP contra el PSOE por supuesta "financiación ilegal" en el marco de la causa en la que investiga una organización presuntamente dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos, según el auto al que ha tenido acceso laSexta.

El juez considera que "se precisa algo más", en referencia a la querella del PP basada en recortes de prensa y sin datos contrastados, apreciando incluso contradicciones. La querella del PP inadmitida iba dirigida, además de contra el PSOE, contra los empresarios Víctor de Aldama, su socio Claudio Rivas y contra Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, por supuestos delitos de blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal.

En un auto en línea con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, Pedraz ha señalado que para admitir la querella debe analizarse si los datos ofrecidos de forma anónima en la información periodística que "se invoca tienen la virtualidad suficiente como para iniciar la investigación".

El magistrado recuerda que una denuncia anónima tiene plena validez para iniciar una investigación, siempre que las informaciones vengan avaladas por datos corroboradores, o que sean esas mismas las que funcionen como elemento confirmador de otros, sin necesidad de desvelar la identidad del informador, tal y como establece el Tribunal Supremo.

La jurisprudencia, explica el instructor, requiere que esas informaciones "estén sustentadas en algún dato", hecho o circunstancia de conocimiento que sirva para delimitar una conducta típica y su atribución a la persona querellada. Además, añade que la jurisprudencia indica que "con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal". "Se precisa algo más", zanja.

El juez ve "contradicciones" en la querella

Asimismo, para el juez Pedraz ese "algo más" no se da en la querella del PP, pues de lo actuado hasta la fecha en la presente causa no aparece vinculación alguna con lo denunciado. Incluso, el magistrado ha advertido de que "aparecen contradicciones de los denunciantes anónimos".

Algo que había señalado el Ministerio Fiscal al sostener que la tramitación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y no al Director del Gabinete del Ministro de Industria, a lo que une un informe que aparece en unas diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción y contradice también a dichos denunciantes". Por ello, la Audiencia Nacional ha procedido a inadmitir la querella "sin perjuicio de lo que depare el transcurso de la instrucción".

Mantiene prisión sin fianza a Aldama

En el mismo auto, el titular del juzgado ha admitido la personación como acusaciones populares del PP, Manos Limpias, la Asociación Hazte Oír y Vox, previa prestación de fianza de 10.000 euros. En otra resolución, el magistrado mantiene en prisión sin fianza al empresario Víctor de Aldama para evitar que pueda obstruir la acción de la justicia.

En un auto, en el que rechaza el recurso de reforma de este empresario, Pedraz ha recordado que se han acordado múltiples diligencias que aún están pendientes y que queda por analizar todo lo hallado en los registros. Además, ha destacado que una parte importante de lo defraudado, casi 74 millones de euros, podría haber sido transferido a cuentas en el extranjero, por lo que es preciso proceder a su localización y bloqueo, así como determinar las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas. Según el juez, son unas medidas "que se verían frustradas o, al menos, dificultadas, si el investigado se encontrara en libertad".

El PP ha encontrado un clavo al que agarrarse y ha celebrado que se acepte su "personación en la causa". "De esta forma, podremos estar informados de los avances en las investigaciones en una de las ramificaciones de la trama", han señalado fuentes del PP a laSexta. Asimismo, señalan sobre la inadmisión de su querella que "actuaría en consecuencia" si aparecen nuevas pruebas que tener en cuenta durante la instrucción de la causa.

"El PP respeta la decisión de la Audiencia Nacional, frente a aquellos partidos que insultan, persiguen y amedrentan a aquellos jueces que no les dan la razón", han argumentado. "Nuestra obligación era denunciar los hechos conocidos sobre los que no había investigación judicial alguna. En cualquier caso, lo que importa es cómo acaba este caso, no cómo empieza", han destacado.