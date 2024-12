Bolaños acusa al PP de "estar en manos de ultraderechistas que propagan bulos": "Son sus palmeros"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cargado duramente contra la derecha y la ultraderecha en la última sesión de control en el Congreso de los Diputados de este año. Bolaños ha tenido para todos en sus contestaciones a los 'populares', donde ha tenido rifirrafes tanto con la diputada Esther Muñoz como con el portavoz Miguel Tellado. A sus preguntas, marcadas todas por el calendario judicial que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez, el ministro ha acusado al PP de estar "en manos de organizaciones ultraderechistas que lo único que hacen es propagar bulos" para "perseguir a políticos progresistas".

Un PP dispuesto a exprimir al máximo las causas judiciales que salpican al Ejecutivo ha tenido en frente a un Bolaños contundente y más 'duro' de lo normal en sus contestaciones. Por un lado, empezó la diputada Muñoz, un poco fuera de contexto, felicitando la "Navidad porque parece que les da alergia la Navidad", pero que el "Ramadán bien que lo celebran. Después, ha acusado al Gobierno de decir "barbaridades sobre los jueves" y ha preguntado si "tienen pruebas" o "difaman por inercia". "El único Gobierno de la democracia al que que le persigue la democracia. ¿Cree que hay acoso del Poder Judicial?", ha insistido.

Bolaños ha empezado su intervención con un "Feliz Navidad y próspero año nuevo". "Afirmo categóricamente que existe una campaña de persecución de organizaciones ultras contra políticos progresistas y sus familias en este país. Afirmo categóricamente que las organizaciones ultraderechistas, que ustedes (sobre el PP) benefician están pervirtiendo la figura de la acusación particular", ha afirmado, insistiendo en que estas organización no persiguen delitos, sino a "políticos progresistas honrados y a sus familias". Y concluye: "Afirmo categóricamente que las organizaciones ultras no persiguen esclarecer los hechos, persiguen contar mentiras, y ustedes se benefician de esas mentiras y esos bulos".

Habla del "ciclo del bulo"

En respuesta, la diputada 'popular' Esther Muñoz ha destacado que "con lo sonriente que es" Bolaños, hoy "se ha puesto a gritar como si no estuviésemos en el Congreso de los Diputados sino en un patio de colegio". "!Qué vergüenza, ministro!", le ha espetado, sosteniendo que el "nexo de la corrupción que afecta a Sánchez en la causa de sus desvelos es Víctor de Aldama". También ha recordado que el PSOE ha repetido que es un "delincuente confeso" y ha acusado de que, entre "tanta mentira, no han sido conscientes de lo que dicen". "Si Aldama es un delincuente confeso, ustedes son los facilitadores del delincuente confeso", ha terminado.

Como réplica, Bolaños ha hablado del "ciclo del bulo". Para ello, ha puesto el ejemplo del hermano del presidente, a quien se acusó en una información de un "pseudomedio" de que "tiene un patrimonio de 2 millones de euros". Después, prosigue Bolaños, un "pseudosindicato, Manos Limpias, presentó una querella" de la que el PP y Vox se hicieron eco, "revolcándose en la mentira". Algo, añade, termina con el desmentido de BBVA y confirmándose que "no hay ningún incremento". "Ustedes (PP) Siempre con el bulo, siempre con la mentira. Son beneficiarios del ciclo bulo que las organizaciones ultras ponen en marcha. Qué vergüenza que un partido de Estado, un partido de Gobierno, esté en manos de organizaciones ultraderechistas que lo único que hacen es propagar bulos. Y ustedes siendo simples palmeros de la ultraderecha de este país", ha zanjado.

Choque con Tellado

Anteriormente, también tuvo otro choque con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, a quien llamó "vocero de delincuentes confesos" por "sentenciar casos judiciales que están abiertos ". Así lo ha calificado Bolaños después de que Tellado leyera una lista con todos los nombres que salpican al Gobierno y que se encuentran inmersos en una causa judicial. El ministro aprovechó su intervención para felicitar las fiestas al portavoz 'popular' a la vez que le reprochó convertirse "en el vocero, instructor y sentenciador de casos judiciales que están abiertos y, en eso, no nos vamos a parecer nunca".

Asimismo, ha criticado que el PP no pida perdón a "esos partidos a los que consideraban terroristas" cuando los jueces han dictaminado que no había trama rusa ni terrorismo, en alusión a Junts, y sí le haya requerido su voto en el Congreso para "tumbar" al Gobierno. "¿Se han puesto de acuerdo media docena de jueces, cuatro tribunales diferentes, decenas de testigos, empresarios que comparecen, pruebas incautadas. Ministro, la respuesta es muy sencilla, usted forma parte de un gobierno corrupto y, parafraseando a Sánchez, ¿sabe qué le digo?, si necesitan un abogado pídanlo", le ha dicho Tellado.

Por su parte, Bolaños le ha recordado a Tellado que su nombre aparecía en una causa judicial y jamás lo utilizaron para imputarle delitos. "Su nombre apareció en una causa judicial y yo jamás utilicé su nombre para imputarle delitos, jamás, ni yo, ni nadie del Gobierno", ha señalado el ministro y añadió que lo podía haber hecho "con las mismas pruebas con las que usted ensucia a personas honradas cada día". "Usted también podría haber recibido algunas imputaciones y no lo hicimos. Acabará usted pidiendo perdón a las personas a las que está ensuciando y deje que los procedimientos judiciales avancen y probará que la mayoría de ellos se quedarán en nada", ha zanjado.