Belarra negó en enero de 2024 que Monedero tuviese un expediente abierto en Podemos por acoso

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, negó en enero de 2024 que Juan Carlos Monedero tuviese un expediente abierto en Podemos. La formación morada vive una importante crisis desde que se conocieran las acusaciones de acoso sexual contra el cofundador del partido. El partido fue avisado de que Monedero "manoseaba" a mujeres, a través de un correo, y varios testimonios posteriores han corroborado esos comportamientos abusivos.

Podemos ha asegurado que lo apartó de sus cargos por ello, y fuentes de Podemos a laSexta indican que se inició un expediente que sigue abierto. Cuestionada sobre si barajan suspender de militancia a Monedero, la líder de Podemos ha echado balones fuera subrayando que el procedimiento ante casos de violencia sexual está abierto y sigue activo, por lo que si las víctimas dan el paso de continuar en su denuncia la Comisión de Garantías del partido actuará. Pero las pruebas no respaldan estos argumentos.

En un tuit con fecha de 29 de enero de 2024, Monedero dijo que "circulaba un bulo acerca de un expediente" que el político afirmó que era falso: "No van a conseguir que me enemiste con nadie mis amigos pueden equivocarse, pero yo no me confundo nunca de enemigos y no se olvide que nos han intentado encarcelar juntos", proseguía Monedero. A este tuit respondía Belarra, que respaldaba al político: "Es una indecencia lo que hacen. Un abrazo fuerte".

Tuit de Monedero de enero de 2024 sobre su supuesto expediente.

Este tuit se publicó después de que Monedero preguntara ese mismo día a la propia Belarra sobre la existencia de un supuesto expediente, algo que le negó la secretaria general de Podemos, según publica El País. Desde Podemos han asegurado que esos mensajes hacen referencia a un "bulo" relativo, según han indicado, a un supuesto expediente que Belarra habría abierto a Monedero "por criticar a Irene Montero".

"Un comportamiento normalizado"

A pesar de que el caso estalló hace dos días, desde Podemos han esperado a este viernes para hacer declaraciones. El partido morado intenta convencer de que actuaron de correctamente, que apartaron a Monedero nada más conocer los casos de acoso. "Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento a pesar de que ya no tenía ningún cargo orgánico ni tenía ninguna responsabilidad en la Fundación de Podemos. Hicimos lo que teníamos que hacer y lo volveríamos a hacer", ha enfatizado Belarra. Pero estos mensajes atestiguan que no se inició ningún proceso contra el confundador de Podemos.

Exmiembros de la dirección de Podemos confirman a laSexta que se conocía su comportamiento que estaba normalizado y que "no se hizo nada".

Otras pruebas han mostrado que el político siguió participando en el partido aunque digan que fue apartado. LaSexta ha accedido a mensajes de Monedero con otros miembros de la directiva en el Consejo Ciudadano Estatal, de noviembre y de diciembre de 2023, cuando públicamente la formación ya había apartado a su cofundador. En ellos se ve cómo Monedero continuó participando en las decisiones de la cúpula de Podemos después de que en público la formación le apartara. Monedero seguía siendo una pieza clave en Podemos.

El partido también ha negado que la cúpula de Podemos recibiera la primera denuncia de una mujer contra Monedero en 2016.

Monedero niega las acusaciones

En sus primeras declaracione a los medios, Juan Carlos Monedero ha negado las acusaciones de acoso sexual y ha asegurado que "Podemos tendrá que aclarar cosas".

"Yo siempre he dado la cara. No hay una persona y personaje. No tengo nada que ocultar. En cuanto se aclare todo esto, contad que yo estaré ahí", ha comentado, tras estas informaciones que apuntan que acosó sexualmente no solo a varias trabajadoras del partido, sino también alumnas en la Universidad Complutense, donde todavía es profesor de Ciencias Políticas, y donde sí le han abierto expediente.