La cúpula de Podemos recibió la primera denuncia de una mujer contra Monedero en 2016: "La orden fue tratarlo sin hacer ruido"

Hace 9 años, en 2016, el núcleo duro de Podemos recibía la primera denuncia de una mujer, militante del partido, contra Juan Carlos Monedero. Así lo detalla la periodista Ana Requena en eldiario.es.

Un "episodio grave" con el fundador de Podemos en el que otra mujer también se habría visto afectada y que tuvo lugar tras un acto de Podemos en Cataluña en 2015. Según el relato en el citado medio digital, la víctima dio traslado de los hechos a varias personas de Podem y se elevaron al Área estatal de Igualdad parta informar a la cúpula y pedir responsabilidades.

Podemos se había fundado hacía dos años y no tenían un protocolo contra el acoso, pero según las fuentes citadas por eldiario.es, Podemos aseguró a las mujeres que si decidían denunciar ante la policía o la justicia el partido las apoyaría. No obstante, no se abrió ninguna investigación interna a Monedero ni se tomó ninguna medida de otro tipo contra él. Tampoco en ese momento se preocuparon por acelerar el proceso para crear un protocolo ante futuros posibles casos.

Las fuentes consultadas por el diario coinciden en que la víctima tenía miedo a exponerse y que su futuro en el partido quedara marcado. "La idea era que, sin tener ella que asumir esa exposición, el partido se encargara de hacer algo, pero eso no pasó", aseguran las fuentes citada por el diario.es. "No se investigó ni se tomó ninguna acción contra él y la orden fue que el asunto se tratara sin que hiciera ruido para que no saliera de allí y no perjudicara", aseguran también.

Otra fuente contactada por Ana Requena relata que se intentó que el partido apartara a Monedero y que se asumiera que, más allá de este caso concreto, el problema de machismo era estructural, como sucedía en general en el resto de partidos o movimientos sociales, y que requería de acciones y documentos específicos. Pero finalmente no se tomó ninguna acción. El protocolo contra el acoso en Podemos no llegaba hasta dos años después, en 2018.

El secretario general de Podemos cuando sucedió este episodio, Pablo Iglesias, contactado por eldiario.es, asegura no haber tenido noticia de esa queja ni de ninguna otra sobre los comportamientos de Monedero con las mujeres. "Jamás tuve conocimiento mientas fui secretario general de Podemos de ninguna denuncia de ninguna mujer en el partido contra Juan Carlos Monedero por ningún asunto derivado de su comportamiento sexual", afirma.

.