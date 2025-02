Los testimonios de presuntas víctimas de Monedero: "Empezó a sobarme la pierna mucho rato. Al otro lado de la mesa estaba Pablo Iglesias"

Podemos supo de las denuncias de acoso sexual de Juan Carlos Monedero en septiembre de 2023. Así lo ha revelado este jueves 'elDiario.es'. A pesar de ello, la secretaria general del partido, Ione Belarra, se deshizo en elogios hacia él cuando días después dejó el cargo que le vinculaba al partido. Estamos hablando de 2023, cuando Irene Montero era ministra de Igualdad. Ahora, dos años después cuando ha saltado todo, dicen que fue apartado en cuanto se enteraron.

El 12 de septiembre de 2023 una mujer envía un correo a Podemos denunciando actitudes de Monedero. "Buenas tardes, me pongo en contacto con vosotras porque tengo conocimiento directo desde hace años y es 'vox populi' que el señor Juan Carlos Monedero se dedica a incomodar y manosear a mujeres jóvenes en entornos del partido en los que tiene acceso a ellas", rezaba el mensaje.

Unas conductas que habría sufrido ella misma, pero más mujeres, según cuenta el medio precitado. En concreto, detalla que "dichos comportamiento incluyen: agarrar por detrás rodeando con los brazos, realizar tocamientos en cintura y trasero, comentarios inapropiados sobre mujeres muy jóvenes". Algo que, según este relato, hacía "con chicas que acaba de conocer o con las que no tiene confianza".

Precisamente, por esas mismas fechas el partido fundado por Pablo Iglesias tuvo conocimiento de otra mujer que aseguraba haber sido víctima de violencia sexual. Algo que, al menos, ahora no sorprende en el entorno de la formación. Prueba de ello, el audio que publicaba ABC este mismo miércoles en el que Sergio Gregori, cofundador de Canal Red, aseguraba que tenía conocimiento de esto "desde hace mucho tiempo". De hecho, sostiene que "tal y como" se le "contó suenan a agresión sexual".

"Me cogía por la cintura, me hablaba a dos centímetros y me decía que había surgido magia en esa mesa"

Una presunta víctima de Monedero