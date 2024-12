La batalla política madrileña, en diferido: Ayuso ignora a un López que la confronta desde fuera de la Asamblea

La nueva batalla política madrileña será un duelo a distancia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ministro Oscar López no pueden debatir en la Asamblea así que el nuevo secretario general del PSOE de Madrid busca salir a movilizar a los militantes. Por su parte, Ayuso ha decidido ignorar a su nuevo rival, ni lo nombra: su pulso es con Sánchez.

Pese a que la batalla del nuevo PSOE madrileño con Oscar López para hacer frente a Ayuso ya ha arrancado, ella, de entrada, sigue en sus trece y en hacer oposición a Pedro Sánchez.

Este jueves le ha tocado criticar que el Gobierno vaya a conmemorar los 50 años de España en Libertad tras la muerte de Franco. "La francosfera nos prepara el 2025. El presidente ha declarado la guerra a una parte de los españoles. Sin Franco, Sánchez no es nada ni nadie", ha asegurado Ayuso.

¿Pero cómo va a hacer Oscar López para confrontar a Ayuso si no es diputado de la Asamblea? Organizando actos propios. Este miércoles por la noche el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública organizó el primero donde, una vez más, no dudó en atacar a Ayuso. "Es una verdadera salvajada de la señora Ayuso que no respeta los principios de la convivencia y de la institucionalidad", indicó.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, por ahora, ni nombra a Oscar López. Para ella el interlocutor socialista es el sustituto de Lobato en la Asamblea, aunque con sarcasmo. "Les confieso que es un follón con sus purgas. Solo le pido a su partido que le deje estar unos meses porque esto es una confusión", comentó.

Mientras, Jesús Celada, nuevo portavoz socialista, va colocando dentro de la Asamblea mensajes que Oscar López dice fuera. "¿Sabe qué le digo? Que a usted como a Aguirre, como a Granados y como a González y como a Cifuentes, le queda poco en la Comunidad de Madrid", le ha espetado el socialista.

Aún quedan dos años y medio de la batalla por la Comunidad de Madrid, un campo de batalla peculiar y doble que se llevará a cabo tanto dentro como fuera de la Asamblea.