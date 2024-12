Ayuso sube el tono contra el Gobierno a costa de la dictadura: "Sin Franco, Sánchez no es nadie"

Isabel Díaz Ayuso ha usado a Franco para su nueva batalla ideológica con el Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid, una vez más, ha vuelto a usar la Asamblea madrileña para confrontar con el jefe del Ejecutivo un debate marcado por su subida de tono. Ayuso tenía doble objetivo: 'exprimir' la crisis del PSOE en Madrid y atacar a Sánchez por anunciar un centenar de actos en 2025 para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco España.

La presidenta madrileña tenía que hacer un balance de su gestión este año, pero ha centrado sus intervenciones en confrontar con polémicas declaraciones: ha dicho que "sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie" y ha tildado su Gobierno de "francoesfera". Incluso, ha ido más allá al sostener que el "presidente ha declarado la guerra a una parte de los españoles" por celebrar 50 años de "libertad" por la muerte del dictador. "Y a nosotros no nos van a encontrar en ello", ha añadido.

"Lo último que tenemos ya es ver cómo la francoesfera nos va a preparar el año 2025", ha dicho la presidenta, quien ha introducido la DANA para llamar "cobarde" a Sánchez usando el bulo de su "huida" de Valencia. "Después de la cobardía del presidente para largarse de Paiporta… la misma cobardía que le impidió estar con 400 familiares en Valencia este lunes, resulta que lo liberal es defender la democracia", ha esbozado.

Después, ha pasado a hablar de Venezuela, señalando que los socialistas son los de "'me quedaré con o sin Parlamento' y no son capaces ni siquiera de reconocer la democracia cuando se gana". "Esa china en el zapato que la van a tener siempre con ustedes", ha esbozado. Volviendo a los actos anunciados por Sánchez, ha incidido en que con ellos, "desde luego, que no cuenten para promover guerras ni bandos porque el presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles". "Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa. Y una cosa queda clara: sin Franco Pedro Sánchez no es nada ni nadie", ha sostenido.

Se burla de la situación del PSOE-M: "Ya no sé con quién hablo"

En el tenso rifirrafe con Jesús Celada, que se ha estrenado este jueves como portavoz del PSOE en la Asamblea en sustitución del ya ex secretario general Juan Lobato, la presidenta madrileña ha aprovechado la reciente crisis interna de los socialistas madrileños que, paradójicamente, fue a raíz del caso de su novio Alberto González Amador. Celada empezó acusando a la 'popular' que en el tiempo que lleva en el pleno solo le ha oído hablar "mucho de Cataluña, mucho de Venezuela, de ETA, muchísimo de España y ya muchísimo, muchísimo de Pedro Sánchez", pero no de su gestión en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el portavoz le ha reprochado que estas sean sus "prioridades" por "enfrentar a unos madrileños con otros y por poner en duda la salud del presidente del Gobierno" por celebrar "50 años de libertad y democracia". Por otro lado, ha sostenido que ha convertido a la Comunidad en un "club privado" y en un "escenario político de eterna confrontación con el Gobierno de España". "Le digo que a usted, como a (Esperanza) Aguirre, como a (Francisco) Granados, como a (Ignacio) González y como a (Cristina) Cifuentes, le queda poco en la Comunidad de Madrid", ha cargado el diputado socialista.

Ayuso, en su turno, ha deseado "todo lo mejor" a Lobato, asegurando que, debido a "una operación de Estado" con ella, él se ha visto "atrapado y en las peores circunstancias" no acudió a la Fiscalía sino al notario". En respuesta a Jesús Celada, ha tirado de ironía: "Ya no sé con quién hablo. "Les confieso que es un follón con sus purgas y cortes de cabeza... Le pido a su partido que por lo menos le deje estar unos meses".

Ayuso, hurgando en la herida, ha querido recordarle así que el recién nombrado secretario general del PSOE-M y ministro de Transformación Digital, Óscar López, tendrá que escoger a un portavoz parlamentario. Mientras, López intenta desde la distancia confrontar con la presidenta madrileña, una situación que se complica al no ser diputado madrileño.

También ha hecho referencia a la declaración voluntaria en el Tribunal Supremo del exministro José Luis Ábalos, señalando que este jueves es "un mal día para la francoesfera". "Le voy a decir también que este es un mal día para la francoesfera: tenemos al número dos de su partido, el que era el secretario de Organización, el que le organizó también las primarias a Sánchez con urnas de cartón otra vez contra la militancia", ha agregado.

Y por último, ha incidido en que "está imputado, va a declarar y a cantar La Traviata o no, porque luego entre ellos hay una mezcla de intereses, de indultos". "Ya veremos qué sucede, pero mal día para la francoesfera", ha terminado.