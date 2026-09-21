Alfonso Pérez Medina explica por qué el juez Peinado quiere averiguar la capacidad económica de Begoña Gómez

El abogado indica que el magistrado ha abierto juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno por dos delitos: tráfico de influencias y malversación. Además, ha solicitado las últimas cinco declaraciones de la renta de Gómez.

El juez Juan Carlos Peinado, pocos días antes de jubilarse, ha abierto juicio oral contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y malversación. Alfonso Pérez Medina indica que el magistrado ha justificado, en su último auto, que "el tráfico de influencias estaría motivado por el hecho de que Begoña Gómez se habría aprovechado de su proximidad con el presidente del Gobierno".

El periodista expone que el juez considera que habría usado esa proximidad para conseguir financiación de grandes empresas para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. "En relación con la malversación, porque se habría puesto a su nombre el software asociado a ese proyecto", añade el periodista.

Pérez Medina expone que la universidad se considera perjudicada por ese hecho el juez Peinado "justifica esos dos delitos" el juez Peinado. Además, como comenta Iñaki López, "habría que rehacerle a Gómez sus cinco últimas declaraciones de la renta".

El juez, como indica Pérez Medina, las habría pedido para incorporarlas al procedimiento. "Esto es de cara a posibles responsabilidades civiles o pecuniarias que pudiera tener en juicio y en una sentencia, en el caso de que fuera condenatoria", añade.

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