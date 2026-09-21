Torres manda un mensaje a quienes intentan cruzar la frontera a Ceuta: "No van a tener la posibilidad de quedarse"

Los detalles El ministro ha destacado que tiene que quedar claro que por mucho que estén "en una situación difícil" no van a poder quedarse aquí. "No tienen derecho al respecto", ha señalado.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha respondido a un aviso sobre una posible entrada masiva de migrantes el 23 de septiembre, abordándolo con precaución. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Torres subrayó que es crucial comunicar a los migrantes que no podrán quedarse en Ceuta, a pesar de sus difíciles situaciones. Además, destacó que la devolución de migrantes no es inmediata y debe realizarse conforme a la ley, implicando procesos como la toma de huellas y antecedentes. Aunque la mayoría, principalmente de Marruecos, serán devueltos, es necesario realizar expedientes individualizados para cada caso.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reaccionado al nuevo aviso de una posible entrada masiva de migrantes este 23 de septiembre. El ministro ha indicado que reciben esto con "precaución", como cada aviso que han tenido.

Un momento que ha aprovechado para destacar que es importante lanzar el mensaje claro a quienes intentan llegar a Ceuta de que no van a poder quedarse aquí "por mucho que estén en una situación difícil".

"No tiene derecho al respecto. Tienen una expectativa que no van a cumplir", ha asegurado durante una entrevista en Al Rojo Vivo.

Torres ha señalado también que es importante dejar claro que no se pueden devolver "de la noche a la mañana" a los migrantes que entraron en la ciudad autónoma, dejando claro que debe hacerse acorde a la ley.

Para eso, hay que pasar por una serie de procesos como tomar huellas, coger declaración con un traductor o ver los antecedentes penales. "No solo no se pueden devolver a los menores de la noche a la mañana, tampoco a los mayores que se acoja al derecho internacional", ha indicado, explicando que hay que hacer expedientes individualizados.

El ministro ha asegurado que están trabajando para acortar los procesos, destacando que la mayoría va a regresar a su país porque, mayoritariamente, pertenecen a Marruecos y Marruecos "no tiene por sí mismo derecho a protección internacional frente a otros países de África de la zona subsahariana".

"La mayoría serán devueltos, pero hay que hacer un expediente individualizado", ha reiterado, indicando que insistir en que deben ser devueltos ya lo único que genera es "angusia, desesperación y conatos de violencia".

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