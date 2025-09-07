El PP aprieta a Sánchez por los casos de corrupción en el PSOE y afirma que es "el cerebro y el autor intelectual"

¿Qué está pasando? El inicio de curso político ha empezado como acabó. Mientras, los socialistas cierran filas con el presidente, y apuntan a que "una minoría de jueces hace mucho daño a la justicia".

La tensión política entre el PSOE y el PP se intensifica con un cruce de declaraciones sobre casos de corrupción. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, acusa a Pedro Sánchez de ser el cerebro detrás de estas tramas, mientras que Miguel Tellado refuerza esta idea. Elías Bendodo sugiere que Sánchez critica a jueces porque investigan a su entorno cercano. En respuesta, el PSOE defiende a Sánchez, con Félix Bolaños destacando el daño de una minoría de jueces. En Castilla y León, Carlos Martínez del PSOE pide la dimisión de Suárez Quiñones por su gestión de los incendios. Mientras tanto, Sumar enfrenta el desafío de reducir la jornada laboral, y Yolanda Díaz será entrevistada por Antonio García Ferreras en "Al Rojo Vivo".

Nueva jornada de tensión política entre el PSOE y el PP. Aunque apenas llevamos unos días desde que comenzase el curso político, el cruce de declaraciones entre miembros de ambos partidos y los 'populares' han puesto el foco en los casos de corrupción que tienen los socialistas en vistas al nuevo año judicial.

El partido de Alberto Núñez Feijóo sigue responsabilizando a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de esa trama de corrupción que afirman él lideraba.

"Él no es la víctima de los casos de corrupción que le rodean. Es probablemente el cerebro. Es el autor intelectual", ha expresado Miguel Tellado, secretario general del PP.

Es más, creen que es por los casos de corrupción que hay en el PSOE por lo que Sánchez ha criticado a determinados jueces. "Porque están investigando a su mujer, a su hermano, que se va a sentar en el banquillo y a su fiscal general", ha afirmado Elías Bendodo.

En el PSOE, mientras tanto, cierran filas con Sánchez. "Hay una minoría de jueces que hace mucho daño a la justicia", ha dicho Félix Bolaños en palabras para el diario 'El País'.

Y entre todo, los incendios. Un fuego que ha arrasado España y que se han cebado, sobre todo, con Castilla y León. Allí, Carlos Martínez, líder de los socialistas, sigue pidiendo la dimisión del consejero Suárez Quiñones: "Mañueco no asume la responsabilidad de cesar de forma inmediata a una persona que se ha visto totalmente desbordada".

Así está todo en una semana clave para Sumar, con el gran reto de sacar adelante la reducción de la jornada laboral. Antes, Antonio García Ferreras entrevistará a Yolanda Díaz en Al Rojo Vivo. "Informativamente va a ser un espectáculo", afirma Ferreras.