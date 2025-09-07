Indignante industria pedófila en Japón: hombres acuden a espectáculos en el que participan niñas con alto nivel erótico

Los detalles Diana, una española que vive allí, nos ha escrito para contarnos algo que nos deja helados. Acudió a un evento con su grupo de baile tradicional, pero lo que se encontró a pederastas esperando a que salieran menores al escenario.

Diana, una española que vive en Japón, se ha puesto en contacto con laSexta Noticias para denunciar algo de lo que ha sido testigo. Tras acudir a un evento con su grupo de baile tradicional, se encontró con que allí también actuaba un grupo de niñas de apenas 10 u 11 años, y con que el lugar estaba repleto de hombres con sus cámaras que habían ido solo a ver a las pequeñas, tal y como se puede observar en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

"Imagínate con qué cara tenía que bailar yo ahí, que era una cosa tradicional y muy seria, cuando estaban todos los pederastas ahí, con sus cámaras preparadas, esperando a que salieran las niñas de 10 años", relata Diana.

Sin embargo, esto no es un hecho aislado, sino que se conoce como el fenómeno 'Idol', toda una industria musical protagonizada mayormente por jóvenes y niñas a quienes visten de colegialas, pero de forma erótica.

Francisco Díaz, especialista en Asia Oriental, señala que "es como un fetiche que tienen allí los japoneses, aunque la persona tenga 25 o 30 años". "El hecho de parecer 'kawaii', que 'kawaii' es como así adorable y tierna, les atrae", subraya.

Los fans de las niñas son hombres adultos, pedófilos, que pagan por acudir a los eventos por acercarse a ellas, por tener una sesión privada de fotos y por los productos que esta turbia industria les ofrece.

En este sentido, Diana denuncia que "se sacan CDs de esas niñas, y dentro de los CDs ponen como un cupón, y el cupón es que tú vas a ir al concierto de esa niña y vas a tener la oportunidad de darle la mano; vas a tocar el cuerpo de esa niña".

Los padres son los primeros que quieren que sus hijas triunfen y aceptan una forma de prostitución, también normalizada por la sociedad japonesa. "Yo cuando me quejo de esas cosas y digo que por qué la gente no entra en la cárcel, dicen que soy muy exagerada. Lo justifican con que esa gente tiene mucho dinero", lamenta Diana, la española residente en Japón.

Estas niñas crecen, pero continúan sometidas. En este sentido, Francisco Díaz, especialista en Asia Oriental, apunta que "al final, la 'Idol' se acaba convirtiendo en un producto". "Llegan a tal nivel de estrés que eso no se ve en las pantallas ni en los anuncios", añade. Esa presión perversa, en ocasiones, acaba incluso en suicidio.