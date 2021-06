Una de las pruebas clave de la Operación Kitchen es una grabación muy comprometedora que implicaría a Mariano Rajoy. Bárcenas afirmó ante Manuel García-Castellón, juez del caso, que la tenía muy bien guardada: "Estaba en un doble fondo, pero no un doble fondo preparado. Da la casualidad de que es un banco grande, acolchado, de color marrón. Al abrir la tapa, el espacio lo han mantenido hueco para que tenga una segunda utilidad, y la utilidad que yo le di fue guardar documentos dentro, y eso no lo muevo de ahí hasta que entro en prisión", declaró el extesorero del PP.

Pese a que hasta estas últimas declaraciones ante el juez lo había negado, ahora asegura que esa grabación sí existe. "Yo dije que no había grabado a nadie porque no tenía acceso a esa información y no podía demostrarlo, pero hay dos grabaciones, una a Don Mariano Rajoy y otra a Don Javier Arenas Bocanegra", manifestó, tras lo que añadió que del audio recuerda cada palabra: "La grabación del señor Rajoy me la sé de memoria porque la he oído 300 veces".

Se trata de una reunión que supuestamente se habría celebrado en el propio despacho de Mariano Rajoy. "Voy con el papel con el saldo final y le entrego una fotocopia y Rajoy dice: 'Luís, pero cómo guardas estos papeles'".

Ante estas afirmaciones surge la pregunta de, en el caso de que esas supuestas grabaciones existan, dónde están ahora. Luis Bárcenas afirmó que, en un determinado momento, el Partido Popular le ofreció dinero y él encargó a un preso la destrucción de esa información durante un permiso penitenciario.

"Álex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada", señaló el extesorero del Partito Popular en una nota manuscrita a la que tuvo acceso laSexta, siglas con la que presumiblemente alude al expresidente Mariano Rajoy. Sin embargo, el preso fue detenido, y se desconoce si finalmente llegó a acceder a esa supuesta documentación.