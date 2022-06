El líder de Compromís, Joan Baldoví, se ha mantenido en su defensa a Mónica Oltra después de que anunciara su dimisión como vicepresidenta de la Comunitat Valenciana tras el revuelo generado por su imputación como presunta conocedora de los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada en la región.

"Ha sido una persona clave en el cambio político en nuestro territorio y ha sido clave en la lucha y en las políticas transformadoras y valientes, que era lo que veníamos a hacer a la política", ha aseverado el diputado de Compromís.

Baldoví ha indicado que "Mónica Oltra ha demostrado su grandeza" con esta decisión. Una decisión que, ha dicho, permitirá que ahora se pueda "hablar de lo que se tiene que hablar".

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido en Al Rojo Vivo que la hasta ahora vicepresidenta de la Generalitat Valenciana "ha hecho lo que debía" y ha justificado la tardanza asegurando que "son decisiones difíciles".

"Creo que será bueno para ella. Desde luego es bueno para la Generalitat, que se puede centrar en trabajar y no en tener que estar respondiendo cada día acerca de ello. Ella, que es una persona que se ha caracterizado por pedir la honradez de otros dirigentes, creo que de esta manera va a poder ejercer mejor su defensa y proteger su interés personal sin que influya en el interés general de la Comunitat Valenciana", ha aseverado la ministra de Política Territorial.

"Me voy con la cara bien alta"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana dimitió este martes mostrando su descontento, defendiendo su inocencia y afirmando que su marcha era "una de las mayores infamias que se producen en este país". "Me marcho con la cara bien alta, también he de confesarles que con los dientes apretados", aseveró al borde de las lágrimas.

Así, Oltra anunciaba que dejaba todos sus cargos en el Govern autonómico y les Corts Valencianes para "no comprometer el proyecto de cambio" iniciado en 2015, pero lanzaba un duro mensaje al PSOE afirmando que no le daría "la coartada" para "poder decidir unilateralmente que Compromís no forme parte del Govern valenciano", reivindicando que el cambio en la región llegó "gracias a Compromís".