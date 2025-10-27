Baldoví cree que Mazón se fue a su casa a ducharse para "espabilarse" y poder llegar al CECOPI en unas "mínimas condiciones"

El contexto El periódico 'Levante-EMV' ha publicado que el president acompañó a Vilaplana a un parking cercano tras su comida en El Ventorro. Es decir, no se fue directamente al Palau como aseguró el propio Mazón.

A escasos días de que se celebre el primer aniversario de la tragedia de la DANA en la que fallecieron 229 personas, todavía seguimos conociendo más mentiras de su president, Carlos Mazón. Este fin de semana, el periódico 'Levante-EMV' ha revelado que Mazón acompañó a Maribel Vilaplana hasta un parkingtras su comida de casi tres horas, en el El Ventorro, y no se fue como dijo directo al Palau.

No obstante, y pese a esta noticia, todavía no se sabe qué hizo el president durante casi una hora, una hora clave en esa fatídica tarde del 29 de octubre de 2024: desde las 18:45 a las 19:45, minutos en los que murieron 80 personas. En ningún momento, Mazón dijo que hubiera ido a ningún aparcamiento y tampoco Vilaplana habló de una "despedida" antes de salir del restaurante.

Tras preguntar por esto al diputado Joan Baldoví, de Compromís, este se muestra contundente y visiblemente enfadado ante los medios: "Lo que estamos viendo es absolutamente inaudito, es un president que nos ha mentido 20 o 30 veces. ¿Dónde estaba el señor Mazón a las 17 h, a las 18 h, a las 19 h? La respuesta que nos han dado es que después de la comida de trabajo en El Ventorro, el president acudió a su despacho en el Palau, desde donde se trasladó al Cecopi".

"Pero este documento público es mentira", confirma el diputado enseñándolo a los medios: "¿El president se fue a un aparcamiento? ¿Dónde fue a cambiarse de ropa? ¿Fue a ducharse para espabilarse y poder llegar en unas mínimas condiciones al Cecopi?", pregunta el diputado.

"Ese día, la cara del señor Mazón era el espejo de toda una tarde desaparecido", remata Baldoví. En el vídeo podemos ver la secuencia de la información que ha publicado Levante-EMV, así como las declaraciones del diputado de Compromìs ante los medios.

Testigos consultados por 'elDiario.es' aseguran que Mazón en ese lapso de tiempo se cambió de ropa, tal como corroboran dos testigos presenciales y una fuente conocedora del dispositivo de seguridad de Mazón, que explica que el president fue a su domicilio tras la comida de 'El Ventorro': "Hablando con los compañeros, a mí me dicen que este hombre cuando terminan de comer ahí se va a su casa. Se pegará una ducha, dormirá la mona o algo, ¿sabes?", explicaba.

Faltan apenas 48 horas para que se cumpla un año de esta tragedia y aún seguimos sin saber qué hizo realmente el president de la Generaliat Valencia durante toda la tarde de aquel terrible día.

