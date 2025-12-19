La jueza vuelve a rechazar abrir juicio oral contra Mónica Oltra por presunto encubrimiento de abusos a una menor tutelada

Archivo - La exvicepresidenta, exportavoz y exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra y su abogado a la salida de la Ciudad de la Justicia de València.

¿Qué pasará después? El asunto volverá a ser elevado a la Audiencia Provincial, que deberá resolver el nuevo recurso de apelación planteado por las acusaciones y decidir si finalmente se enjuicia o no a Oltra.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha desestimado los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones populares contra el auto en el que denegó la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra. La jueza, en un auto al que ha accedido laSexta, ha acordado de nuevo el sobreseimiento provisional de la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano por un supuesto delito de encubrimiento de abusos.

El asunto, por tanto, volverá a ser elevado a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial —que ya ordenó el procesamiento de Oltra en una anterior resolución—, al haber formulado las acusaciones recurso de reforma y subsidiario de apelación.

Los recursos que ahora ha rechazado la jueza instructora, Ana María Lillo Sánchez, con el apoyo del fiscal, fueron presentados por Gobierna-te y Vox. Entre otras cuestiones procesales, tanto la juez como el fiscal coinciden en señalar que no existen indicios delictivos y que las acusaciones tampoco los han precisado de forma individualizada para cada episodio fáctico y cada acusado (Oltra y otros ocho colaboradores).

El pasado mes de junio este mismo juzgado, el responsable de la investigación a Oltra, archivó por segunda vez la causa contra Oltra y miembros de su equipo en la Conselleria de Igualdad sobre el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat por parte de su exmarido (hechos por los que fue condenado).

Fue la misma decisión que ya adoptó el Juzgado de Instrucción 15 en abril de 2024, tras dar por concluida la investigación, pero que fue corregida un mes después por la Audiencia Provincial de Valencia, que le obligó a reabrir la causa.

El instructor consideró en el primer archivo de la causa que los indicios que fundamentaron las imputaciones se habían "desvanecido por completo" y que las acusaciones particulares y populares, que habían pedido la apertura de juicio oral, "se basan en meras conjeturas o sospechas, no susceptibles de convertirse en prueba de cargo alguna".

La Fiscalía ha respaldado ambas resoluciones de archivo dictadas por el juez instructor al no observar indicios de criminalidad en ninguno de los investigados, ni en Oltra, quien dimitió de sus cargos en junio de 2022 tras ser imputada, ni en los colaboradores igualmente investigados.

Por el contrario, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó reabrir la causa al estimar parcialmente los recursos de la acusación particular —la víctima de los abusos— y las dos acusaciones populares —Vox y la asociación Gobierna-te— contra el archivo provisional, al considerar que no podía "descartarse claramente la comisión de infracción penal".

Esta misma sección de la Audiencia deberá resolver ahora el nuevo recurso de apelación planteado por las acusaciones y decidir si finalmente se enjuicia o no a Mónica Oltra.

