Ayuso reduce a "anécdotas puntuales" los 7.291 ancianos que murieron en residencias de Madrid en pandemia

7.291 personas murieron en residencias de la Comunidad de Madrid sin ser derivados a hospitales por los protocolos firmados por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia. Unas cifras que persiguen a la presidenta, pero que hoy ella las tacha de "anécdotas puntuales".

Si hace unas semanas Ayuso estuvo en el punto de mira por dinamitar todos los límites morales y referirse a las muertes en las residencias como "esas mierdas", lejos de desmarcarse la presidenta madrileña ha vuelto a vuelto a echar balones fuera y a minimizar las muertes que dejó la pandemia.

"Con la situación que se vivió en esos momentos, que todo explotó, extraer, a toro pasado, lo que dijo el primo del amigo en un momento, en una noche, lo que pasó en una residencia de una manera anecdótica, me parece horrible", ha asegurado este lunes Ayuso en un desayuno informativo que ha celebrado Europa Press.

De esta manera, Ayuso ha insistido en que la pandemia fue mundial y no sucedió únicamente en Madrid, y ha echado en cara al Gobierno de Sánchez que solo tuviera "bolsas de basura". Así, ha añadido que "aún no ha habido ninguna familia que se dirija a mí. Sí recibo cartas de familias abochornadas por cómo retuercen la verdad".

Acusa a Sánchez de estar "instaurando un régimen del terror"

Este lunes la 'popular' ha vuelto a hacer suyo el discurso de Vox al asegurar que el Ejecutivo lleva desde 2018 "poniendo en peligro las calles con ese coladero de inmigración ilegal que ha hecho Sánchez". Precisamente sobre el presidente del Gobierno ha dicho que el socialista es "crisis internacional y parálisis nacional" y le ha acusado de estar "instaurando un régimen del terror".

"Lo que fomentan es el discurso nacionalista del agravio", ha dicho Ayuso en referencia al reparto de menores que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo tras alcanzar el Gobierno un acuerdo con Junts.

Pero Ayuso no solo se ha quedado ahí. La presidenta madrileña ha utilizado 'mena' para referirse a los menores no acompañados, como lo hace la ultraderecha Vox. "Aún no sé cuándo van a llegar esos 'menas' con esas matemáticas a la medida para que siempre le toque más a Madrid", ha protestado Ayuso, quien ha alertado diciendo que "el flujo migratorio no ha hecho más que empezar".

De esta manera, la 'popular' ha criticado que "hay que actuar en origen" y ha dicho que "cuando la inmigración es masiva e irregular es imposible que se puedan integrar".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha manifestado este lunes que el pacto entre el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y Vox no es el "fin del mundo" y ha afirmado que no va a echar "ni sal ni gasolina a una situación tan delicada". De esta manera, ha evitado generar polémica sobre el pacto de Mazón para alcanzar unos presupuestos en su región. "Yo he pactado con Vox y aquí estamos, tampoco creo que sea fin del mundo", ha dicho.

Ayuso minimiza la causa de su novio

Una vez más, Ayuso ha querido minimizar la causa de su novio, Alberto Alberto González Amador, quien está siendo investigado por fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, corrupción en los negocios y administración desleal.

"Si ha hecho algo incorrecto, pues se paga multa y ya está", ha dicho Ayuso, quien ha hecho hincapié en que su pareja va a declarar a "petición propia". "Amador es una persona que siempre ha estado en un profundo anonimato y al que yo nunca he beneficiado, sino todo lo contrario", ha comentado Ayuso, quien ha lamentado que han "manoseado el expediente de González Amador para intentar acabar conmigo".

"Es un señor al que nunca he oficializado, ni he presentado en público, que no he contratado nunca con la Comunidad de Madrid, que nunca le he sentado en un despacho oficial para hacer negocios como Sánchez", ha añadido.