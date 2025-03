Torres denuncia el racismo tras el rechazo al reparto de menores: "Estamos viendo discursos xenófobos"

Ángel Víctor Torres denuncia en Al Rojo Vivo el trasfondo xenófobo y racista en el rechazo al reparto de menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas. Subraya que estos niños, independientemente de su origen, necesitan educación y protección. Critica que mientras se facilita la acogida de menores ucranianos, a los que vienen de África se les pone obstáculos, recalcando que no es cierto que generen más inseguridad. Torres pide al PP que reflexione y que su líder, Alberto Núñez Feijóo, defina su postura sobre la acogida de menores. Concluye que esta cuestión trasciende la política y apela a la ética y moral.

Ángel Víctor Torres denuncia en Al Rojo Vivo el trasfondo xenófobo y racista detrás del rechazo al reparto de los menores migrantesque ahora mismo se hacinan en Canarias y Ceuta. "Estamos hablando de niños", incide el ministro, que denuncia: "¿Por qué si son ucranianos y de piel clara no hay ninguna dificultad y si tienen piel oscura sí la hay?".

"Son los mismos niños, de 10, de cinco, de 15 años. Estamos hablando de 4.000. Cerca de 40.000 personas que vinieron de Ucrania menores edad están escolarizadas en nuestro país. Esa es la clave de todo", insiste el titular de Política Territorial y Memoria Democrática. "Es lo que no termino de entender", lamenta.

En otro momento de la entrevista, Torres defiende que el Gobierno está actuando en defensa del interés de estos niños que llegan solos a España y vuelve a insistir en que "los menores son todos iguales" y necesitan educación, formación y ser protegidos. Así, lamenta "que haya discursos que estamos viendo que son claramente xenófobos por el color de la piel, no hay más".

"Había quien ponía autobuses para ir a buscar a la frontera a los niños que venían de Ucrania. Eso está bien, porque necesitan ser protegidos, pero luego si son niños y niñas iguales, pero que vienen de África, lo que les ponen no son guaguas ni autobuses, les ponen muros y paredes y los apartan", asevera el expresidente canario, que desmonta las "mentiras" contra estos menores vulnerables: "No es verdad que crean más inseguridad. En Canarias hay 6.000 menores y no es la comunidad que tiene más inseguridad".

"Lo que ocurre", continúa Torres, es que estos menores "no pueden estar en esas circunstancias y en esa situación, sin poder ser escolarizados, con espacios pequeños donde se acumulan decenas de menores, en una situación absolutamente insoportable desde la dignidad mínima de las personas". Así, pide al PP que "reflexionen".

"He escuchado a representantes institucionales del PP diciendo que están dispuestos a acoger a menores migrantes", asegura Torres, que pide "que gane esa tesis" dentro del principal partido de la oposición e insta a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a decidir "qué Feijóo es el que tenemos hoy: si el de hace un año que decía que acogerían a menores o el que ahora, obligado por Vox, dice que no caben menores en sus comunidades autónomas".

"Esto es una respuesta humanitaria, va más allá de la política. Tiene que ver con la ética, la moral y lo mejor de las personas, pero también lamentablemente en algunas ocasiones saca lo peor de los seres humanos", concluye.