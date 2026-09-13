Feijóo califica la crisis en Ceuta de "epitafio de Sánchez": "La agresión de Marruecos está continuando"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha afirmado que si el país africano no acepta el retorno de los migrantes, ello implica que la "agresión" continúa.

Alberto Núñez Feijóo considera que la crisis migratoria en Ceuta es un ataque híbrido facilitado por Marruecos, ya sea por acción u omisión, y critica la falta de respuesta de España. En una entrevista con 'El Mundo', Feijóo argumenta que Marruecos conocía los desplazamientos y su impacto, pero no los evitó, mientras que España también era consciente del riesgo y no actuó. Además, Feijóo critica al presidente Sánchez, afirmando que sus intereses personales prevalecen sobre la soberanía nacional. También advierte sobre las consecuencias de desclasificar documentos secretos, lo que ha afectado la seguridad y prestigio de los servicios de Inteligencia. Feijóo rechaza el traslado de menores de Ceuta a la Península, calificando la situación como una invasión.

Alberto Núñez Feijóo sigue insistiendo en que la crisis migratoria en Ceuta es un ataque híbrido y que, por el momento, todo indica que fue propiciado "por acción o por omisión" de Marruecos.

Es lo que ha aseverado el líder 'popular' en una entrevista con 'El Mundo', donde ha argumentado que es "la única posibilidad" que hay a pesar incluso de que falta información: "Marruecos sabía de esos desplazamientos, conocía el impacto de los mismos y no los evitó. Evidentemente, la corresponsabilidad viene de nuestra parte: España conocía no ese riesgo, sino que eso se iba a producir. Era algo más que un riesgo potencial. Y tampoco lo evitó".

"Por tanto, por acción o por omisión, Marruecos facilitó la vulneración de nuestra frontera y la vulneración de nuestra integridad territorial. Y España, todavía sin saber por qué, consintió antes, durante y todavía ahora, que nuestra integridad no sea repuesta. Si Marruecos no acepta el retorno, la agresión continúa. Y, en mi opinión, la agresión de Marruecos está continuando", ha añadido al respecto.

Además, para Feijóo la situación en la ciudad autónoma es "el epitafio de esta etapa de Sánchez" ya que se ha reflejado que los "intereses personales" del presidente del Gobierno "están por encima de la integridad de la soberanía de nuestro país": "Es imposible hallar una explicación medianamente racional que no pase por ahí".

Una brecha de seguridad

Al ser preguntado por la desclasificación de los documentos secretos, Feijóo ha apuntado a que Sánchez ha intentado que su publicación derive en que "el CNI o la Comisaría de Extranjería de la Policía no avisaron con detalle": "Pero incluso esto también se le ha ido de las manos".

Pero el 'popular' no se queda ahí, sino que ha apuntado que los servicios de Inteligencia están "muy incómodos" porque el desclasificar los documentos ha mostrado al resto del mundo cómo trabajan: "Ahora saben cómo funciona la Inteligencia en nuestro país, cuáles son los cauces de comunicación a las autoridades, qué informaron a las autoridades marroquíes, qué otros servicios colaboraron...".

"Ha abierto una brecha de seguridad y una alteración de la imagen y del prestigio de los servicios de Inteligencia del país. Los han dejado a los pies de los caballos", ha concluido al respecto.

Por otro lado, Feijóo también ha avanzado que el PP no aceptará el traslado de los menores de Ceuta a la Península: "Esto no es un problema de refugiados, sino una invasión, así que sólo cabe el retorno de absolutamente todos los inmigrantes y de todos los menores".

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