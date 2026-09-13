Javier Flores, tras denunciar a Ayuso por posible cohecho en su viaje a México: "Es grave la posibilidad de que lo pagase un tercero"

El abogado ha presentado un escrito a la Fiscalía del Supremo por un posible delito, ya que se desconoce quién financió los días que se quedó en el país azteca sin actividad pública.

El abogado Javier Flores ha presentado una denuncia a la Fiscalía del Supremo por un posible delito de cohecho impropio cometido por Ayuso en su polémico viaje a México. "Sabemos que han pasado cuatro meses desde el viaje y que hasta la fecha no se han dado explicaciones y que ha pasado casi un mes desde que la propia presidenta reconoció públicamente que el pago no lo había hecho la Comunidad de Madrid. Y si no lo ha hecho la Comunidad de Madrid, solo hay dos opciones: o lo ha pagado ella de su bolsillo, que sería una posibilidad y se acaba este tema en cinco minutos, o lo ha pagado un tercero", ha señalado el letrado.

En este sentido, Flores ha subrayado que "esa mera posibilidad de que lo haya pagado un tercero es la realmente grave, el que un tercero no identificado, que no sabemos quién es, haga regalos del orden en este caso de 15.000 euros".

Así, el abogado ha defendido que "cualquier cargo público que puede decidir contratos públicos, subvenciones y decisiones regulatorias que pudieran beneficiar a ciertas personas, tiene que ser absolutamente transparente". "No es que lo tenga que ser, es que es una obligación legal. No cabe la posibilidad de un viaje público pagado por un tercero. Ella es una autoridad pública. Ella, como todos los cargos públicos, tiene prohibido recibir regalos, mucho menos anónimos", ha manifestado.

Para Flores, "si no es un regalo institucional, no la paga de la Comunidad de Madrid y no ha sacado la factura de su bolsillo, que lo haya pagado un tercero es una posibilidad muy grave, y en tanto no aparezca la factura del pago, es legítimo preguntarse si no está incurriendo en una práctica muy grave". "Y eso es lo que planteo la Fiscalía", ha aclarado.

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