La guerra en el PP por el control del partido en Madrid se recrudeció este fin de semana en el congreso andaluz, con un cruce de dardos entre Ayuso, Pablo Casado y Teodoro García Egea.

A pesar de ello, la presidenta madrileña ha querido rebajar el tono este lunes en una entrevista en TVE, donde ha asegurado que es necesario acabar con las tiranteces con Génova por la celebración del congreso del PP de Madrid.

"En realidad, nadie va contra nadie. Todo se malinterpreta", ha dicho Ayuso, al tiempo que ha señalado que "ser crítico y tener criterio propio no es ser desleal".

La presidenta también ha señalado que no se siente aludida por las palabras de Pablo Casado este fin de semana, cuando aseguró que en el PP "no caben solistas" ni "personalismos" porque "no es un talent show de megalomanías".

Ayuso señala este lunes que el PP está sumido en un "bucle" de "malinterpretaciones" y ha aclarado que cuando le dijo a Juanma Moreno que volara "libre" no se refería a la dirección nacional del PP: "Se interpretó como si estuviera echando un pulso a mi propio partido".

En esta línea, ha insistido en que hace "mucho" que no habla con Casado sobre el congreso para elegir al líder del PP madrileño, aunque ha vuelto a afirmar que quiere celebrarlo "pronto" porque "prolongarlo otros ocho meses desgasta, erosiona y crea más guerra interna, más malentendidos".

"El presidente del PP tiene toda la razón. Tenemos que ser un mismo equipo. Cada uno tiene su personalidad, pero si cada uno va por libre, aquí no hay una orquesta que suena. El líder del partido tiene que pedir coherencia y libertad. Nadie va contra nadie. Todo se malinterpreta", ha insistido.

Preguntado por este cruce de ataques, José Luis Martínez Almeida -el candidato favorito de Génova para liderar el PP de Madrid- ha asegurado que Casado "dio el mensaje que se esperaba, el de un PP unido que lo único que busca es trabajar para los españoles".

"Somos una orquesta y en esta orquesta todos tenemos un papel importante que jugar", ha aseverado antes de admitir que "en toda orquesta hay solistas": "Todos tenemos cosas que aportar, el talento nunca sobra".