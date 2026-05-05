Ayuso mete el dedo en la llaga: homenajea al conquistador Hernán Cortés en su tour mexicano en medio del acercamiento España-México

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en un acto en Ciudad de México

Entre líneas Ayuso, con una sola frase, ha dinamitado todos los esfuerzos que desde el Gobierno y la Casa Real han hecho para normalizar las relaciones con México. La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que "no hay que pedir perdón" por la conquista. Ella, de hecho, quiso rendir homenaje a Hernán Cortés, en la catedral de México, pero no le dejaron.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rindió homenaje a figuras históricas de la conquista española en México, como Isabel 'La Católica' y Hernán Cortés, junto al director del musical 'Malinche', Nacho Cano. El evento, inicialmente planeado para la Catedral de la Ciudad de México, fue cancelado por falta de permisos. Ayuso criticó la narrativa que considera divisiva en torno a la conquista y destacó el mestizaje como un mensaje de esperanza. Sus declaraciones, que incluyeron acusaciones hacia México como "narcoestado", podrían dificultar los esfuerzos de reconciliación entre España y México, iniciados tras las palabras de Felipe VI reconociendo abusos históricos. La visita de Ayuso continúa con encuentros empresariales y estudiantiles en México.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rindió este lunes un homenaje a figuras como Isabel 'La Católica' y Hernán Cortés, que hicieron posible la conquista española en México, junto al director del musical 'Malinche', Nacho Cano, tras la cancelación de la celebración en la Catedral de la Ciudad de México, como se tenía planeado.

"Ojalá algún día, más pronto que tarde, haya mucho más eventos como éste, que se celebren en todos los rincones de España y de México y del resto de Hispanoamérica y que nunca tengan que ser cambiados de sitio, que nunca la libertad pida perdón por ser libertad", afirmó la presidenta madrileña en el Frontón de México, la sede de la producción 'Malinche'.

Sin mencionar al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ni a su sucesora, Claudia Sheinbaum, quienes exigieron una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América, subrayó que es "incomprensible" que todavía haya quienes quieran vivir del odio para "rehuir del presente y de sus obligaciones".

Ayuso consideró que estas narrativas dividen el mensaje "de esperanza y alegría" del mestizaje, al añadir que "habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos". Por su parte, el compositor defendió que Hernán Cortés también es el fundador de México. "Queremos agradecer a la persona que hizo esto posible, porque me parece un país maravilloso, no hay ningún tema político aquí", sentenció.

El evento titulado 'Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México' negó la conquista como un hecho de saqueo y defendió la "pureza de sangre" del mestizaje.

Los esfuerzos de Gobierno y Casa Real por volver a tender puentes

Las palabras de Ayuso llegan después de los gestos de acercamiento entre el Gobierno y la Casa Real con México, que comenzaron con las palabras de Felipe VI reconociendo que España "cometió abusos" durante el descubrimiento y la posterior conquista de América.

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La relación entre ambos países se había resquebrajado después de la carta de Andrés Manuel López Obrador pidiendo a España que pidiese disculpas por los abusos cometidos durante la conquista de América, una carta que quedó sin respuesta. Tal era el distanciamiento que Claudia Sheinbaum no invitó a Felipe VI a su toma de posesión.

Las palabras de Felipe VI, unidas a la presencia de Sheinbaum en la cumbre progresista celebrada en Barcelona, parecieron tender de nuevo unos puentes que parecían totalmente rotos. Ahora, las palabras de Ayuso ponen en riesgo los esfuerzos conjuntos del Gobierno y la Casa Real, palabras a las que se suman las acusaciones de la presidenta regional al señalar a México como un "narcoestado".

Nacho Cano "no reunió la totalidad de permisos necesarios"

El encuentro tenía contemplada su celebración en la Catedral Metropolitana, sin embargo, la Arquidiócesis Primada del país informó de su cancelación debido a que la producción responsable, liderada por Cano, "no reunió la totalidad de permisos necesarios para la grabación en el recinto". La eliminación de ese acto fue confirmado por el cofundador de Mecano, quien además aseguró que invitó a este homenaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aunque ninguna estuvo presente.

Según el diario Milenio, la iglesia explicaba que la misa buscaba "ser un espacio para unirse en oración por el mestizaje, la paz y los frutos de la evangelización en México", añadiendo que la eucaristía "no es un acto simbólico para exaltar personas o hechos históricos".

La posibilidad de rendir homenaje al conquistador en la sede de la Arquidiócesis mexicana, a menos de un kilómetro de la Iglesia de Jesús Nazareno -donde se encuentran los restos de Cortés-, provocó que grupos indígenas organizasen una manifestación pacífica en contra del "genocidio español".

La protesta ocurrió en las inmediaciones de la Catedral y fueron sus líderes quienes exigieron a Díaz Ayuso que pidiera perdón a los pueblos indígenas del país y del continente por los "crímenes de lesa humanidad" cometidos durante la conquista.

La tercera jornada de la presidenta madrileña en Ciudad de México continuará con un encuentro de estudiantes en la Universidad de la Libertad, fundada por el magnate mexicano Salinas Pliego. Después visitará al grupo operador de restaurantes y servicios mexicano Alsea para continuar con reuniones de empresarios y autoridades locales en distintos estados del país hasta el 12 de mayo, una de estas paradas será la Rivera Maya, donde se celebrará la gala de los Premios Platino.

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