Putin y Zelenski acuerdan un alto el fuego con la sombra de los drones de Ucrania impactando a diez kilómetros del Kremlin

Los detalles Aunque no se ponen de acuerdo en el tiempo que debe durar esta tregua. Putin quiere un alto el fuego solo para los días 8 y 9 de mayo, para celebrar su Día de la Victoria. Zelenski amplía el cese de las hostilidades empezando a las 00:00 horas del 6 de mayo y sin fecha para su fin.

En el quinto año de la guerra entre Ucrania y Rusia, ambos países han alcanzado un acuerdo para un alto el fuego, aunque discrepan en su duración. Vladímir Putin propone que la tregua sea solo el 8 y 9 de mayo, coincidiendo con el Día de la Victoria en Rusia, mientras que Volodímir Zelenski sugiere que comience el 6 de mayo. Putin busca celebrar el triunfo soviético en la Segunda Guerra Mundial en paz, en medio de rumores sobre su paranoia y medidas extremas de seguridad. Por su parte, Zelenski acepta la tregua como un gesto de buena voluntad, enfatizando que la vida humana es más valiosa que cualquier celebración.

Cuando estamos viviendo ya el quinto año de guerra, un conflicto que empezó con los soldados de Vladímir Putin invadiendo territorio ucraniano, parece que Ucrania y Rusia se han puesto de acuerdo. Han llegado a un pacto por el que se instaurará un alto el fuego, pero decimos 'parece' porque, aunque ambos creen en un cese de las hostilidades, no concuerdan en el tiempo que deben estar sin atacarse.

Porque para cada presidente, la tregua tiene un sentido y un tiempo concreto. Putin quiere un alto el fuego solo para los días 8 y 9 de mayo. Para las jornadas en las que Rusia celebra su fiesta grande, el llamado Día de la Victoria. Como cada año, habrá celebraciones en la Plaza Roja, aunque por la guerra con Ucrania, esta vez sin desfile de armamento.

"Conforme a la decisión del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Vladímir Vladimirovich Putin, se declarará un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo de 2026", ha anunciado en un comunicado el Ministerio de Defensa ruso. Rusia celebra así "la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patriótica".

Todo apunta a que Putin no solo quiere celebrar el triunfo de los soviéticos sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. También quiere vivir dichos festejos tranquilos. Sobre todo después de que el 'Financial Times' publicase que el líder ruso estaría casi paranoico. Putin está totalmente obsesionado con que el mundo quiere matarlo, que todos van a por él para dar un golpe de Estado. Por ello, llevaría días escondido, sin salir de su búnker y aplicando todas las medidas de seguridad inimaginables. Desde catadores de comida hasta limpiadores de sus muestras de ADN, para evitar que alguien las consiga.

Sin olvidar los atraques más recientes del ejército de Ucrania, en los que han conseguido impactar con drones a solo diez kilómetros del mismísimo Kremlin. Han atacado un edificio en pleno corazón de Moscú que, aunque no ha dejado víctimas, pone en entredicho la seguridad de la capital rusa y de su líder.

Por otro lado, está Ucrania y Volodímir Zelenski, que quiere un alto el fuego, pero no tan limitado como lo plantea Putin. Por ello, no ha dudado en aceptar su oferta como "gesto de buena voluntad" y ampliarla: propone que la tregua entre en vigor en la madrugada del 5 al 6 de mayo.

Putin lanzaba el guante y pedía que Ucrania lo recogiera, sumándose al alto en los ataques. Poco después, era Zelesnki el que, aunque aseguraba que "no ha habido petición oficial" sobre el cese de hostilidades, ha accedido a un alto el fuego desde las 00:00 horas del 6 de mayo. "Porque creemos que la vida humana es mucho más valiosa que cualquier celebración de aniversario", ha explicado.

Eso sí, el mandatario ucraniano ha advertido que, en cualquier caso, Kyiv actuará de forma "recíproca". "Es el momento de que los dirigentes rusos den pasos reales para poner fin a su guerra, en especial porque el Ministerio de Defensa de Rusia cree que no puede celebrar un desfile en Moscú sin la buena voluntad de Ucrania", ha señalado.

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