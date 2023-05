Isabel Díaz Ayuso acusa a Félix Bolaños de "provocación" en el Dos de Mayo y de intentar "reventar" el evento. Así se ha pronunciado este miércoles la presidenta madrileña tras la controversia generada la víspera después de que su equipo de protocolo impidiera al ministro de la Presidencia acceder a la tribuna de autoridades durante los actos institucionales por la festividad autonómica.

"Todo el mundo allí era bienvenido, cosa distinta es si me hablan de a quién me han de obligar a poner en los sitios", ha aseverado Ayuso en la 'Cadena SER', donde ha hablado de "provocación" y ha insistido en que Bolaños se presentó "sabiendo que no estaba invitado" y "en todo momento se dirigió al protocolo de la Comunidad de Madrid dando por sentado que venía a presidir el evento".

"Le explicamos que no estaba ni siquiera invitado, que para empezar hay que estarlo", ha aseverado Ayuso, que ha insistido en que el Dos de Mayo "no es un día para ministros, es un día del Gobierno autonómico". "Se nos exige que tengamos que rendirnos y ni siquiera ser escuchados y no atender al protocolo ni a las invitaciones que nosotros consideramos que debemos cursar", ha reprochado.

En esta línea, la dirigente 'popular' ha insistido en que al ministro se le dijo "amablemente" que "no estaba invitado". "Luego, fue, a mi juicio, en calidad de provocación", ha sentenciado, justificando en cambio la presencia de Alberto Núñez Feijóo en la tribuna de honor aduciendo que le invitó en calidad de jefe de la oposición y que "había una persona en representación de cada institución".

Ayuso: "Bolaños vino a provocar"

Preguntada por el decreto que establece el orden protocolario en actos oficiales, y que Moncloa acusa a su Ejecutivo de incumplir con Bolaños, Ayuso ha esgrimido que este "se aplica cuando alguien es invitado, pero es que no estaba invitado". "Cuando uno va a una casa y es invitado, escucha a la casa", ha insistido, aseverando que "lo que no puede pretender el Gobierno es avasallarlo todo".

"Si desde el principio el señor Bolaños dice, como hizo la ministra Robles, 'me gustaría estar', pues invitado queda", ha argumentado Ayuso, que ha insistido en que el titular de Presidencia "en ningún momento se dirigió a la Comunidad de Madrid así", sino que "dijo: 'Yo pienso ir a presidir'".

"Que hubiera venido el presidente y como el año pasado intenté, hubiera presidido el evento", ha esgrimido la dirigente 'popular', que ha sentenciado: "Este evento solo lo puede presidir o el rey, el jefe del Estado, o el jefe del Gobierno y no estuvieron ni el uno ni el otro, por tanto a partir de ahí presido el evento yo".

En este sentido, ha confirmado que en esta ocasión no invitó a Pedro Sánchez, a quien ha reprochado que el año pasado "no quiso venir" pese a ser invitado y en su lugar "redactó un decreto para imponer la Presidencia en el Día de la Comunidad de Madrid, cuando eso no se ha visto en la vida".

Finalmente, se ha dirigido a Bolaños: "No tiene por qué venir, si usted quiere ser invitado pues hágalo bien", ha aseverado. "Pero si sabe que no está invitado y aun así advierte que se piensa presentar y que viene a presidir, viene a provocar", ha continuado Ayuso, que ha zanjado: "Se estuvo buscando de todas las maneras reventar este evento y crear mal ambiente".

El Gobierno responde a Ayuso

La reacción por parte del Gobierno ante las palabras de Ayuso no se ha hecho esperar y desde el Ministerio de Presidencia desmienten sus afirmaciones: fuentes consultadas por laSexta sostienen que Bolaños nunca pidió presidir el acto de este martes y que quizá fue la presidenta madrileña quien así lo interpretó.

Detallan además que los primeros correos que enviaron a la Comunidad de Madrid con relación al evento no fueron contestados por escrito y que posteriormente les comunicaron de forma verbal que tomaran nota. Apuntan también que Protocolo de Presidencia remitió una carta a Protocolo de Sol para pedir la escaleta del acto y su posición, como se hace siempre en este tipo de actos.

Fuentes consultadas por esta cadena niegan también que la candidata a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, no confirmara su asistencia, tal y como ha asegurado Ayuso este miércoles en la 'Cadena SER'.

A este respecto, desde el equipo de la exministra confirman en cambio que la invitación de Maroto fue retirada personalmente por un miembro del equipo de la candidatura confirmando su asistencia, algo que además se reiteró por correo electrónico al equipo de protocolo de Ayuso en la víspera de la celebración.