Ayuso jura que "el dinero de los madrileños no se toca" en plena polémica por el 'aticazo' de Chamberí

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid advirtió de que "el que lo toque, lo va a pagar", unas palabras que pronunció horas antes de que laSexta Xplica destapara en exclusiva una irregularidad de la vivienda que compró su Gobierno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó su firme oposición a la reforma del sistema de financiación autonómica aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, argumentando que perjudica a Madrid y beneficia a Cataluña y Canarias. En un acto en Getafe junto a Alberto Núñez Feijóo, Ayuso criticó que los madrileños paguen con sus impuestos lo que calificó como "la fiesta nacionalista" en Cataluña. Además, acusó al presidente Pedro Sánchez de manipular la situación política y de no asumir responsabilidades en la crisis migratoria en Ceuta. Paralelamente, se reveló una irregularidad en la compra de un ático por la Comunidad de Madrid, que involucra una ampliación no declarada de la terraza del inmueble.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, juró este sábado que "el dinero de los madrileños no se toca" y advirtió de que "el que lo toque, lo va a pagar", después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobara este viernes la reforma del sistema de financiación autonómica, y coincidiendo con la polémica por el 'aticazo' de Chamberí.

En la localidad madrileña de Getafe, en el acto de inicio del nuevo curso político del PP de Madrid, junto al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, Ayuso señaló que esta región es la más perjudicada "de lejos" con la reforma de la financiación, solo apoyada por Cataluña y Canarias.

"Nos vamos a comer la deuda de los independentistas durante todos estos años para que Sánchez compre las elecciones en Cataluña", declaró la política del PP, quien criticó que los madrileños tengan que pagar con sus impuestos "la fiesta nacionalista a cuatro 'mindudis" para que puedan mantenerse Salvador Illa y Pedro Sánchez, a la vez que expresó su indignación porque "se juega con el dinero de la gente".

En este sentido, se mostró contraria a, según dijo, "seguir pagándoles más y más" cuando "no hacen más que dilapidar el dinero" en sueldos vitalicios o residencias oficiales. "Miren cómo viven en Cataluña, con embajadas y todo tipo de chiringuitos que vamos a pagar desde Madrid. No. Y desde luego, si pretenden que lo hagamos con una sonrisa, menos todavía", recalcó.

En su intervención, la presidenta madrileña sostuvo que "no se puede cambiar el sistema de financiación de un país tapándolo un viernes con la sábana de Ceuta". Al respecto, declaró que "basta ya de excusas y mentiras", e instó al Gobierno a asumir "responsabilidades políticas" por la entrada de miles de migrantes en Ceuta en una acción que, a su entender, "estaba perfectamente coordinada, organizada por los servicios secretos marroquíes, que fueron los que dirigieron a estos inmigrantes hasta el punto exacto de entrada".

Además, Díaz Ayuso cargó contra Sánchez, al que calificó como "el jeta de La Mareta en chanclas", y criticó que se fue de vacaciones a pesar de los informes que alertaban de que "las cosas estaban mal". Por eso, acusó al presidente del Gobierno de "escurrir el bulto" e intentar "culpar a los demás", entre los que ha citado al rey, a la Policía, a Rusia, a Israel, a los italianos, a los americanos o al Tribunal Supremo.

"Si yo fuera Begoña, andaría mosqueada..."

"Pedro Sánchez es un presidente obsesionado con la mentira y como se ve cada día y cada minuto, obsesionado conmigo. Yo si fuera Begoña, andaría mosqueada… yo me mosquearía. Y es tan mentiroso que estamos a dos días de escuchar en la televisión del régimen que él ha estado todos los días trabajando en la Comunidad de Madrid y en Ceuta y yo y mi equipo y todo el equipo del Partido Popular hemos estado de vacaciones", manifestó.

Según la presidenta madrileña, "siempre que España sufre una tragedia, Sánchez aprovecha, como en esas repúblicas bananeras de las que se lucra, para imponer de manera corrupta negocios a sus amigos en empresas o su agenda totalitaria y sectaria".

Nueva irregularidad del ático

Pese a que Ayuso aseguró que "el dinero de los madrileños no se toca", lo cierto es que hay un dinero de los madrileños que sí tocaron para comprar un ático por más de seis millones de euros. Ahora, un documento oficial del Registro de la Propiedad al que tuvo acceso en exclusiva laSexta Xplica prueba una nueva irregularidad de ese inmueble.

Y es que el ático que compró la Comunidad de Madrid como supuesta oficina arrastra una grave irregularidad urbanística que se remite a la terraza. En la nota simple, se detallan 200 metros cuadrados de terraza, que contrastan con los casi 100 de los planos de Planifica Madrid.

¿Qué ocurrió con esos 100 metros cuadrados de diferencia? Todo apunta a una ilegalidad en las obras de cerramiento de la terraza. Fue en el año 2007 cuando se cerró la terraza del ático en Chamberí --que tiempo después compraría la Comunidad de Madrid-- y se ganaron 100 metros cuadrados en unas obras que jamás se declararon al Ayuntamiento.

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