Atraco de película en un bazar chino de Sevilla: el dependiente se enfrenta a los ladrones y le encañonan

Los detalles La Guardia Civil ha detenido a dos de los tres implicados en el robo a punta de pistola. Las impactantes imágenes del suceso se han hecho virales.

En un bazar chino de Los Palacios, Sevilla, dos ladrones irrumpieron y se abalanzaron sobre la caja. Uno de ellos encañonó al dependiente, quien se resistió y forcejeó con los asaltantes. A pesar de las amenazas, el trabajador no se rindió y logró tirar a uno de los ladrones al suelo, lo que provocó que ambos huyeran. Las imágenes del atraco frustrado, ocurrido el 26 de agosto, se han vuelto virales. La Guardia Civil ha detenido a los dos sospechosos, pero sigue buscando a un tercer implicado. Los vecinos, preocupados por el aumento de robos, ahora pueden sentirse un poco más aliviados.

En cuestión de segundos, dos ladrones irrumpieron en un bazar chino de Los Palacios, Sevilla y se abalanzaron sobre la caja. Mientras uno se metía en el mostrador, el otro encañonó al dependiente.

Sin embargo, el trabajador se resistió, a lo que el atacante respondió con amenazas: "¡Que te mato, maric**!". A pesar de ello, el encargado no se amedrentó y forcejeó con él, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

En un momento dado, el ladrón consiguió lanzarlo fuera del mostrador y atracó la caja, aunque el trabajador del bazar no se rindió y se volvió a lanzar sobre él. Así, forcejearon y uno de los atracadores volvió a sacar la pistola. Finalmente, el dependiente consiguió tirar a uno de ellos al suelo, tras lo que lo que acabaron huyendo del establecimiento.

Las imágenes de este atraco frustrado, que tuvo lugar el 26 de agosto, se han hecho virales, y la Guardia Civil ya ha detenido a los dos sospechosos que aparecen en ellas "como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación", tal y como ha indicado Llanos Oliva, portavoz de la Guardia Civil.

Buscan a un tercer implicado

Los asaltantes que se ven en el vídeo tenían un compinche que la Benemérita sigue buscando. "Tres varones llegaron a las inmediaciones de este establecimiento montados a bordo de un ciclomotor y ocultando su rostro con capuchas y pasamontañas", ha indicado al respecto la portavoz de la Guardia Civil.

Una vez den con este tercer implicado, se conseguirá poner fin a un episodio que ha vuelto a poner en guardia a los vecinos de Los Palacios. "Últimamente está habiendo muchos robos", ha lamentado un hombre, mientras que otro advierte de que "la cosa se está poniendo muy complicada". Lo cierto es que con la detención de los dos autores, ahora pueden respirar un poco más tranquilos.

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