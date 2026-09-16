Ayuso hace gala de una transparencia ausente: Planifica Madrid aplaza abrir las ofertas de la compra del polémico ático

Los detalles Todavía no se sabe por qué compraron ese ático, no se sabe para qué y tampoco por qué luego decidieron venderlo si lo adquirieron para oficinas, aunque no tenía licencia para ello.

La empresa pública Planifica Madrid, de la Comunidad de Madrid, tenía previsto abrir los sobres con las ofertas para la compra del ático del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero el acto se ha aplazado al jueves. Según el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, el retraso es normal debido a la necesidad de subsanar documentación. A pesar de afirmar que el Gobierno de Ayuso es transparente, aún no se conoce el motivo de la compra y posterior venta del ático, que carecía de licencia para oficinas. Además, el PP ha vetado la comparecencia del jefe de Planifica Madrid y ha decidido no proporcionar información a la oposición, lo que cuestiona la transparencia del Gobierno de Ayuso.

Estaba previsto que Planifica Madrid, la empresa pública de la Comunidad de Madrid que compró el ático del Gobierno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, abriese este miércoles los sobres con las ofertas presentadas para adquirirlo. Sin embargo, poco antes de la hora prevista se ha aplazado a este jueves.

laSexta le ha preguntado al portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, a qué se debe el aplazamiento. "Las mesas técnicas se están celebrando durante toda la semana, y lógicamente muchas veces hay que subsanar documentación. Por tanto, es totalmente normal en un procedimiento que una mesa pueda cambiar su fecha o su hora", contestado.

Y ha continuado haciendo gala, precisamente, de transparencia: "Lo importante es que en cuanto esté resuelto este procedimiento se va a informar. Si este es un Gobierno transparente, es un Gobierno que informa siempre a los ciudadanos, este no es el Gobierno de Pedro Sánchez".

Así ha asegurado el portavoz de Ayuso que su Gobierno es transparente. Pero para ser tan transparente, aún no se sabe por qué compraron ese ático, no se sabe para qué y tampoco por qué luego decidieron venderlo si era un ático comprado para oficinas, aunque no tenía licencia para ello.

El PP de Ayuso ha llegado a vetar la comparecencia del jefe de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, así que transparencia poca. Es más, este jueves comparece en la Asamblea el propio Miguel Ángel García, pero ha decidido no darle ninguna información a los grupos de la oposición, tal y como obliga el reglamento de la Cámara. Esa es la Transparencia del Gobierno de Ayuso sobre el ático.

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