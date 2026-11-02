Los abogados de Lindsay Clancy piden desestimar el caso de la acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts

Los detalles En una nueva audiencia, los letrados han solicitado que se desestime el caso, después de que el juicio celebrado en septiembre fuera declarado nulo. Argumentan que es anticonstitucional juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.

Lindsay Clancy, acusada de asesinar a sus tres hijos en Massachusetts, enfrenta un proceso judicial complejo. Sus abogados piden desestimar los cargos, alegando que juzgarla nuevamente sería anticonstitucional tras la anulación del juicio en septiembre, debido a un jurado disidente. La defensa sostiene que Clancy padecía psicosis posparto, lo que debería eximirla de responsabilidad penal. Mientras tanto, la Fiscalía busca repetir el juicio, con una fecha tentativa en marzo de 2027. El juez William Sullivan no ha tomado una decisión definitiva y se espera una nueva audiencia en noviembre para abordar la posible desestimación del caso.

Los abogados de Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos en su domicilio de Massachusetts en 2023, han instado al juez a desestimar los cargos de asesinato en su contra, argumentando que es anticonstitucional juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.

Durante una audiencia en Plymouth, Massachusetts, el abogado defensor Martin Weinberg ha defendido ante el juez William Sullivan que este actuó de manera prematura al declarar nulo el juicio del 4 de septiembre, después de que el jurado informara de que un miembro "disidente" impedía alcanzar un veredicto unánime.

Según las notas enviadas al juez por el presidente del jurado, dicho miembro no estaba siguiendo las instrucciones judiciales, las cuales establecían que Clancy solo podía ser declarada culpable si la Fiscalía lograba probar su caso más allá de toda duda razonable.

En entrevistas televisadas posteriores a la anulación del juicio, algunos miembros del jurado señalaron que, de no haber sido por ese integrante disidente, habrían estado dispuestos a declarar a Clancy no culpable por motivos de enajenación mental. Un veredicto de este tipo habría conllevado el ingreso de Clancy en un hospital psiquiátrico estatal, sujeto a revisiones judiciales periódicas.

Sus abogados han argumentado que las pruebas demuestran que, en el momento de los hechos, Clancy padecía una psicosis posparto, por lo que debería ser declarada no culpable debido a su estado mental —lo que en Massachusetts se denomina «falta de responsabilidad penal»—.

Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts, ha regresado al tribunal. Es un día clave. En esta nueva audiencia, los abogados de Clancy han solicitado que se desestime el caso, después de que el juicio celebrado en septiembre fuera declarado nulo. Argumentan que es anticonstitucional juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.

La Fiscalía busca repetir el juicio

Por su parte, la Fiscalía del condado de Plymouth (Massachusetts, EEUU) ha anunciado este lunes que busca repetir el juicio contra Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos pequeños en 2023, tras declararse nulo el anterior proceso, y el juez apuntó a marzo de 2027 como fecha tentativa.

El juez William Sullivan presidió una audiencia este lunes con la acusación y la defensa para escuchar varias mociones, incluida la desestimación del caso, tras declarar nulo el juicio el pasado 4 de septiembre, cuando el jurado de 12 personas no logró alcanzar un veredicto unánime en su séptimo día de deliberaciones.

La defensa ha solicitado la desestimación del caso, así como una investigación sobre el miembro del jurado al que acusa de haber impedido alcanzar el veredicto unánime, mientras que la Fiscalía ha pedido al juez que imponga una orden que limite las comunicaciones públicas del proceso para evitar un posible sesgo.

Después de que Sullivan concluyera que no iba a tomar ninguna decisión y convocara otra audiencia el 16 de noviembre, la fiscal adjunta, Jennifer Sprague, ha indicado que su oficina busca una "repetición del juicio" contra Clancy, pero ha afirmado que no ha determinado los nuevos cargos, según 'NBC'.

El abogado defensor de Clancy, Kevin Reddington, ha cuestionado que la Fiscalía no sepa si el juicio "será sobre un asesinato en primer grado, un cargo menor, o ningún cargo", y ha reclamado al juez avanzar con el proceso, haciendo alusión a que este tiene previsto jubilarse en verano del año que viene.

Sullivan, por su parte, ha declarado que pretende celebrar el potencial juicio en marzo de 2027 "o antes", pero en la próxima audiencia abordará la moción para desestimar el caso, y si decide no desestimarlo, entonces se centrarán en "elegir una fecha de juicio".

Clancy, una exenfermera de 36 años, fue acusada de estrangular a sus hijos Cora (de cinco años), Dawson (tres años) y Callan (ocho meses) en enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada. La defensa argumentó que sufrió psicosis posparto.

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