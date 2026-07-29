El mayor incendio de la historia de España pudo originarlo una máquina pica roca trabajando ilegalmente

Puntos calientes tras el paso del incendio forestal, a 27 de julio de 2026, en Casillas, Ávila, Castilla y León (España)

El contexto El operario que pudo originar el incendio de Burgohondo declaró que solo estaba moviendo una máquina de sitio. Sin embargo, varios testigos aseguran a la Guardia Civil que había estado realizando trabajos el día en el que se originó el fuego y las jornadas anteriores.

El incendio en Burgohondo, Ávila, es el más grande en la historia de España, con más de 50.000 hectáreas afectadas y un perímetro de 180 kilómetros. La Guardia Civil investiga su origen y ha señalado a un operario de una máquina pica roca. Aunque el operario afirmó que solo movía la máquina, testigos y un informe del SEPRONA indican que realizaba trabajos en el área, lo cual estaba prohibido por el riesgo de incendios. Según 'El Mundo', una chispa causada por las cadenas del vehículo habría iniciado el fuego. El operario, tras su declaración, fue liberado pero sigue siendo el principal sospechoso.

El incendio de Burgohondo (Ávila) es el mayor de la historia de España con más de 50.000 hectáreas calcinadas. Cuando todavía se está trabajando por apagar las llamas y de estabilizar un fuego que afecta a un perímetro de más de 180 kilómetros, se investiga cómo pudo originarse un fuego tan devastador.

La Guardia Civil confirma a laSexta que el dueño y operador de una máquina pica roca al que se detuvo una vez se desató el incendio declaró en comisaría que solo la estaba moviendo de sitio y que no estaba realizando trabajos, algo que estaba prohibido ante el riesgo de incendios.

Sin embargo, varios testigos declararon que este operario no solo estaba realizando trabajos cuando se inició el fuego el pasado miércoles, sino que también estuvo realizando labores con la maquinaria durante los días previos.

Además, existe un informe técnico del SEPRONA que, tras analizar el terreno, señala que se llevaba días trabajando en ese terreno con la maquinaria. Tras su declaración, la Guardia Civil dejó en libertad al hombre, que ahora es el principal señalado por el origen del fuego.

Según detalla el diario 'El Mundo', durante uno de esos trabajos se provocó una chispa que desencadenó el incendio, propagándose inmediatamente por toda la vegetación de la zona. El citado medio ha accedido a las imágenes de los primeros momentos del incendio, que muestran la llegada de la primera dotación de bomberos y la confesión del operario de haber provocado el fuego con la máquina.

El hombre afirmó que la chispa fue provocada por las cadenas que desplazan el vehículo, cuyas huellas estaban en el camino forestal, según el citado medio.

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