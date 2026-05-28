Ayuso exige a Sánchez una cuestión de confianza y elecciones anticipadas: "Nuestra democracia no estaba preparada para que se colaran dictadores"

¿Qué ha dicho? Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, el auto del juez Pedraz sobre el caso Leire Díez "deja claro que estamos ante el mayor ataque a la democracia que hemos vivido".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el requerimiento de información de la UCO en Ferraz, calificando la situación como "inédita en Occidente". Ayuso, en un acto de 'El Mundo', ha instado a celebrar elecciones generales y ha abogado por una moción de confianza contra el Ejecutivo, en lugar de censura. Según Ayuso, el auto del juez Pedraz revela un ataque a la democracia española, describiendo la situación como "chavismo puro". Además, ha señalado que la corrupción de Estado del 'sanchismo' está en declive y ha cuestionado la lealtad de los socialistas que se oponen a Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el requerimiento de información de la UCO en Ferraz, una situación "inédita en Occidente" según la líder regional. "Nuestra democracia no estaba preparada para que se colaran dictadores", ha asegurado Ayuso en un acto del diario 'El Mundo', una alusión directa a un Pedro Sánchez a quien se ha dirigido en más ocasiones.

Ante la situación que enfrenta el PSOE y el Gobierno, Ayuso cree que deberían celebrarse unas elecciones generales y ha abogado por la moción de confianza y no de censura contra el Ejecutivo. "Tenemos al primer expresidente imputado, Zapatero; a la vez que la primera dama y el hermano del presidente son procesados; y tenemos al primer fiscal general del Estado condenado, como lo está la televisión pública de todos, por lo mismo: por manipulación", denuncia.

Según Ayuso, el auto que conocimos este miércoles "deja claro" que "estamos ante el mayor ataque a la democracia española que hemos vivido". "El auto del juez Pedraz hablaba de "desestabilizar el sistema". Esto es chavismo puro. Es un golpe del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Y si para ello tienen que hacer todo tipo de concesiones, lo harán, para lo que prometemos una contestación desconocida desde Madrid", añade.

"No pueden llevarnos a elecciones porque, con un proceso completamente garantista, sin enredos y en igualdad de condiciones, la corrupción de Estado que representa el 'sanchismo' está desahuciada", opina la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cabe recordar que el propio Sánchez ha descartado por el momento cualquier posibilidad de un adelanto electoral.

"Sería interesante ver cómo los socialistas que reniegan de Sánchez... ver de qué lado están y ver su comportamiento. Con una moción de censura no se conseguirá el fin; con la cuestión de confianza veremos la posición de sus socios. Saben que cuando vayamos a elecciones Feijóo ganará y sus proyectos de cambiar el modelo de Estado no podrán realizarlos", ha finalizado.

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