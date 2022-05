Zucaina, un pueblo de poco menos de 200 habitantes localizado en el interior de Castellón, se ha situado en el centro de la polémica a raíz de la cancelación de unas jornadas de memoria democrática por un hipotético miedo a que se reproduzcan situaciones violentas durante la celebración de dicho evento. En concreto, el Ayuntamiento ha impedido la puesta en marcha de estas jornadas al "carecer de los medios necesarios para hacer frente a los problemas de orden público y buena convivencia vecinal que un acto como el que se pretende llevar a cabo pueda ocasionar". Sin embargo, no exponen los motivos concretos que fundamentan ese temor.

Así lo ha denunciado 'Montañas de Libertad, Recuperando la Memoria', asociación organizadora de las 'Jornadas de Memoria Democrática del Alto Mijares' que, en declaraciones a laSexta.com, ha afirmado que "las amenazas fascistas no han existido". Según nos ha explicado Gabriela Álvarez, tesorera de la junta directiva de esta organización, la alcaldesa de Zucaina, la popular Ana Julián Benages, les informó de la intención de revocar la autorización para realizar el acto -programado para los días 2 y 3 de julio- "por miedo a que venga gente con bates" a agredir a los participantes y asistentes.

"Cuando (Julián) nos dice que tiene miedo de que venga gente con bates a pegarnos, nosotros pensamos que tiene un fundamento real y que ha recibido algún tipo de amenazas. Pero nos ha repetido varias veces que ella no ha recibido ninguna amenaza, sí consejos de su entorno, y que no cuenta con los medios", ha detallado Álvarez, que ha lamentado cómo se han desarrollado estos hechos teniendo ya todo organizado y preparado para poner en marcha esas jornadas, incluido el permiso que en un principio les concedió el Ayuntamiento. Desde 'Montañas de Libertad' creen conocer el origen de la cancelación.

No, según afirman a laSexta, no tiene que ver con el temor a que se puedan dar agresiones durante la puesta en marcha de las Jornadas de Memoria Democrática del Alto Mijares, sino con la celebración de un evento que se celebra justo después. "El desencadenante ha sido una publicación que hicimos en nuestro perfil de Facebook de otro acto que íbamos a realizar a continuación de las jornadas. No es un acto que se celebre en el local municipal, sino que tenemos previsto hacerlo en las trincheras del conjunto defensivo El Romeral, que recuperamos en 2019". Se trata del I Homenaje al combatiente Republicano, que incluye un acto denominado 'El morado en la bandera', con la participación de los 22 pueblos de la comarca del Alto Mijares a través de familiares de represaliados y represaliadas que cosían banderas republicanas.

Además de coser de nuevo banderas, el acto también plantea que 22 personas -una por cada pueblo de los 22 que componen la comarca- porten las enseñas tricolor y las vayan inclinando conforme se vayan diciendo los nombres de los pueblos de la Comarca, en "señal de respeto y reconocimiento al combatiente y a l@s represaliad@s". Una actividad que, como quieren dejar claro desde la asociación de la que Álvarez forma parte, no está incluida en las jornadas de memoria democrática y "se llevará a cabo en otra ubicación, y no en el local solicitado" para el acto cancelado.

Hemos presentado un recurso de reposición para ver si el Ayuntamiento lo reconsidera, pero de momento no hemos recibido respuesta y las jornadas están suspendidas

"El Ayuntamiento ha tomado estas decisiones en base a interpretaciones sin tener información, y asustó esta publicación, por lo que nos dijeron en esa reunión de manera verbal", ha criticado la tesorera, que recuerda que para el proyecto que se ha rechazado celebrar contaban ya con un cartel cerrado con 12 ponencias, una obra de teatro y una exposición. Y no parece que vaya a cambiar la situación, según nos ha reconocido Álvarez: "Hemos presentado un recurso de reposición para ver si el Ayuntamiento lo reconsidera, pero de momento no hemos recibido respuesta y las jornadas están suspendidas. Entendemos que no las vamos a poder llevar a cabo".

En cualquier caso, en 'Montañas de Libertad, Recuperando la Memoria' consideran que, si realmente el Ayuntamiento tiene temor a represalias o existe alguna amenaza real, se puede optar por otras vías antes que la cancelación del evento: "Lo que solicitamos es que se pidan los medios con los que este pueblo no cuenta. Se puede pedir a la Guardia Civil de Montanejos, que es el más cercano pueblo, o a Subdelegación de Gobierno". Al mismo tiempo, Álvarez ha explicado a laSexta.com que no se plantean celebrar dichas jornadas en otro espacio porque no disponen de ninguno que imite las posibilidades del que cedió el Ayuntamiento.

"En Zucaina no tenemos otro local para realizar este tipo de actividad. Sí hemos recibido ofertas de otros ayuntamientos en cuanto se enteraron, pero de momento no nos planteamos mover la localización de las jornadas", subraya Álvarez. Un proyecto que empieza con grandes obstáculos y cuyo aparente resultado ha destrozado a los organizadores: "Esta asociación la compone un grupo de vecinos y tiene un trabajo absolutamente voluntario, y todo esto nos ha generado mucho trastorno. Hemos dejado de hacer nuestros trabajos para dedicarle todo el tiempo a estas jornadas. Esto no puede seguir pasando y la opinión pública tiene que enterarse". Por su parte, el consistorio no ha respondido a las preguntas de este medio.