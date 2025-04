Los audios de Jéssica, expareja de Ábalos, a Koldo en los que admite que no va a trabajar donde dice que trabaja

Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, reconoce en unos audios que no iba a trabajar donde ella dice que trabajaba. Donde, según los contratos que tenía en TRAGSATEC y en INECO, debía trabajar. Además, también en dichos audios se escucha a Jéssica hablar del piso que le habría pagado el exministro a través de Koldo.

Eso sí, aunque nunca fue al trabajo del que cobraba sí que lo usó como excusa para que, en la facultad, no le pusieran un turno de tarde: "Se lo comenté y mira así si nos tenemos que ir a algún lado tengo todo desde el jueves por la tarde".

Un horario que, además, le causaba ciertos dolores de cabeza por tener que mandar el parte "todas las semanas". En verano, necesitó de ciertas explicaciones porque Joseba no le avisó de que debía rellenarlo con una jornada estival: "Nunca he trabajado con una jornada de verano".

Trabajar, según lo que se escucha en dichos audios, tampoco. O al menos no en las empresas en las que dice que trabajaba y con las que tenía contrato: "No tengo ni puta idea de lo que se hace allí o de lo que no. Tendría que poner lo que me diga".

Sobre el piso también habla en los audios, en los que además parecen encontrarse en plena selección del apartamento que le habría pagado Ábalos a través de Koldo: "Lo hemos visto y enano no, lo siguiente. Me había hecho a la idea del gimnasio, de la piscina y de unas vistas super bonitas".

Según parte del sumario del caso Koldo al que ha tenido acceso laSexta, Jéssica acompañó a Ábalos en al menos 13 viajes oficiales. No se sabe cómo se pagaron ocho de ellos.