La Audiencia ordena reabrir la investigación del borrado de emails de la exedil que denunció al alcalde de Móstoles por acoso sexual

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles.

Los detalles El recurso ha sido admitido a petición del gabinete jurídico Suárez-Valdés, que defiende a la exedil denunciante, con la oposición del Ministerio Fiscal.

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido reabrir el caso del borrado de correos electrónicos en el Ayuntamiento de Móstoles, investigando quién eliminó los emails de la cuenta oficial de la exconcejala que denunció acoso por parte del alcalde Manuel Bautista. La decisión revoca el archivo del caso de 2025, tras el recurso del gabinete jurídico Suárez-Valdés, que defiende a la exedil, a pesar de la oposición del Ministerio Fiscal. La exconcejala había denunciado que sus correos, que incluían peticiones de amparo al partido, fueron borrados, lo que llevó al archivo del caso por falta de pruebas. La investigación inicial se cerró en 2025 al no identificar al responsable del borrado.

La Audiencia Provincial de Madrid ordena reabrir el caso del borrado de emails en el Ayuntamiento de Móstoles e investigar quién fue la persona que eliminó los correos de la cuenta oficial de la Comunidad de Madrid de la exconcejala del municipio que denunciaba el acoso por parte del alcalde, Manuel Bautista.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, la Audiencia revoca el auto de archivo del año 2025 tras admitirse el recurso del gabinete jurídico Suárez-Valdés, que defiende a la exedil denunciante, con la oposición del Ministerio Fiscal.

Según la denuncia de la exedil, al entrar a formar parte del equipo de Bautista, este intentó que la relación laboral fuera más allá y, ante la negativa, comenzó también el acoso laboral. La exconcejala fue a la Justicia reclamando que alguien había borrado todos sus correos, incluidos los que demostrarían su petición de amparo al partido. El caso acabó archivándose por falta de pruebas.

La decisión llega meses después de la que Audiencia pusiese sobre la mesa la decisión de reabrir la investigación por revelación de secretos en el acceso y borrado de esos correos electrónicos que demuestran que la exconcejala puso al corriente a Ayuso y a los órganos internos del PP de Madrid de esa situación de acoso sexual que estaba sufriendo.

La investigación se abrió en 2024 pero se cerró en 2025 después de que el juzgado ordenara un análisis pericial y no se pudiera determinar la identidad de la persona que había borrado esos correos.

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