Ahora

En la causa sobre Ceuta

La Audiencia Nacional defiende la imparcialidad de Tardón tras las acusaciones de Puente: "Es una jueza excepcional"

El contexto Óscar Puente ha agitado el fantasma del lawfare por Ceuta al dudar de la imparcialidad de la jueza que investiga la entrada masiva de migrantes.

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez junto a la directora del CNI y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez junto a la directora del CNI y el fiscal jefe de la Audiencia NacionalEP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Juan Manuel Fernández, ha asegurado que la "independencia" de la jueza María Tardón, encargada de la investigación sobre la entrada irregular de miles de migrantes en Ceuta, está "absolutamente fuera de toda duda y su imparcialidad también".

En una entrevista concedida este jueves al programa Hora 25 de la Cadena SER, recogida por EFE, Fernández ha añadido que no entiende "en absoluto" las críticas vertidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha señalado su pasado como concejal del PP, puesto que, a juicio de Fernández, "no contribuyen a la fortaleza del Estado de Derecho".

El presidente de la AN ha expresado también que los jueces tienen "muy asumido el derecho a la crítica", aunque ha matizado que "una cosa es la crítica a la resolución y otra cuestionar el papel del juez con apelaciones sobre si es independiente".

Fernández, además, ha ensalzado la figura de Tardón de quien ha manifestado que es "una juez excepcional, con una amplia trayectoria y una vocación de servicio público que no le hacen en ningún caso merecedora de estas acusaciones".

Este jueves, durante la apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, han reivindicado que las dudas sobre la autonomía de los jueces socava la confianza de los ciudadanos en los jueces, algo que, de acuerdo con Fernández, "acaba afectando a la democracia misma".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La instrucción en la que se basa el Supremo para paralizar el voto de 2,4 millones de españoles copia una de 2008 que nadie recurrió
  2. Marruecos niega estar tras la entrada masiva, recuerda que aceptará a los migrantes y rechaza ser un "chivo expiatorio" de la política española
  3. EEUU, 25 años después del 11S: un trauma global en una nación que hoy vive dividida
  4. El Congreso aprueba la ley para nacionalizar saharauis en plena tensión con Marruecos y tras 50 años de lucha
  5. La Audiencia de Madrid rechaza el recurso de Begoña Gómez contra la absolución de la activista ultra Pilar Baselga por difundir que era transexual
  6. Ni asequible, con solo 600 casas y ni una en Madrid o Sevilla: el portal de alquiler de vivienda pública del Gobierno Casa47 se estrena entre fiascos