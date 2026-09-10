Bolaños acusa al PP de querer recortar el derecho "sagrado" del voto tras la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'

Los detalles El ministro de Justicia ha acusado al PP de hacer suyas "las tesis de Vox y de la ultraderecha" con sus críticas a la ley de memoria democrática de 2022. "Ya sabemos lo que desean, recortar derechos, en este caso el más sagrado en democracia, recortar el derecho de algunos españoles a poder votar, a poder elegir".

El Tribunal Supremo ha suspendido las altas en el censo electoral de quienes soliciten la nacionalidad española bajo la 'ley de nietos', una decisión que ha generado desacuerdo con el Gobierno. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido el derecho al voto, calificándolo de "sagrado". Esta medida responde a las cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox, congelando las solicitudes en trámite hasta que se acredite descendencia de represaliados en España. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, también criticó los bulos sobre la ley y urgió al Supremo a resolver la situación para evitar desigualdades en derechos electorales.

El Tribunal Supremo ha dejado este jueves en suspenso las altas en el censo electoral de las personas que hayan solicitado la nacionalidad española amparadas por la llamada 'ley de nietos'. Una decisión que no ha sido compartida por el Gobierno y que ha llevado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a recordar que se debe defender el derecho al voto, un derecho que es "sagrado".

Las palabras de Bolaños llegan tras la publicación íntegra de los autos por parte del Tribunal Supremo, que ha estimado parcialmente las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox. Con ello, las peticiones que estén en trámite se han congelado, a la espera de que cada persona entregue documentación que acredite que es descendiente de un represaliado en España por razones ideológicas o de género.

Bajo el texto: "Hoy vamos a hablar de la Ley de Nietos", el ministro de Justicia aparece en un vídeo para acusar al PP de hacer suyas "las tesis de Vox y de la ultraderecha" con sus críticas a la ley de memoria democrática de 2022, conocida como 'ley de nietos', que permite obtener la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo.

"Ya sabemos lo que desean, recortar derechos, en este caso el más sagrado en democracia, recortar el derecho de algunos españoles a poder votar, a poder elegir", ha dicho. Y ha afirmado que el Gobierno va a "defender la democracia" y "la igualdad de todos los españoles", para que "no haya españoles de primera y de segunda y todos tengan los mismos derechos".

"Un derecho tan fundamental en democracia"

En la misma línea, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cargado en su cuenta de X contra quienes "lanzan bulos e infundios" sobre la llamada 'ley de nietos'. "Nadie puede negar un derecho tan fundamental en democracia como es el voto", ha señalado.

Y, como ya hizo el martes el propio Bolaños tras conocerse parte de los autos, Torres ha urgido al Tribunal Supremo a resolver la situación "lo antes posible", porque, ha añadido, "sería inconcebible que en 2027, año de elecciones, existan unos españoles con menos derechos que otros".

En los argumentos de los autos, conocidos este jueves, el Supremo considera que el "incremento extraordinario" del CERA por la 'ley de nietos' y una instrucción posterior, y su posible irregularidad, genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

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