Perelló carga contra las acusaciones de lawfare: "No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión"

El rey y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.

Los detalles La presidenta del Poder Judicial ha hecho una defensa férrea de la independencia judicial ante los ataques a los jueces que han generado un clima de alta tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

El inicio del Año Judicial ha estado marcado por las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, hacia los jueces, lo que ha suscitado una respuesta contundente de Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Perelló ha calificado de "extraordinaria gravedad" las acusaciones de que los jueces actúan por razones políticas, advirtiendo que estas imputaciones comprometen el Estado de derecho. En su discurso, ha defendido la independencia judicial y ha pedido respeto y lealtad institucional, enfatizando que las críticas deben ser constructivas y no convertirse en presiones. Además, ha subrayado la importancia de que los jueces actúen con mesura y responsabilidad, comprometiéndose a trabajar por amplios consensos sin ceder a presiones. El discurso se produce tras las dudas expresadas por Puente sobre la imparcialidad de la jueza María Tardón en una investigación sobre la crisis migratoria en Ceuta.

Las críticas del ministro de Transportes Óscar Puente a los jueces han marcado el inicio del Poder Judicial. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha considerado de "extraordinaria gravedad" acusar a los jueces de actuar por razones políticas, una imputación que "puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva" y que "compromete el Estado de derecho".

Perelló se ha pronunciado así en su discurso con motivo del acto de apertura del Año Judicial, que preside el rey, ante las más altas autoridades del Estado, miembros del Gobierno encabezados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la alta magistratura del país y responsables políticos como el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

En su intervención, ha lamentado "las acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones", lo que supone "una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva".

"Una acusación de esta naturaleza pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al Derecho y compromete, por ello, uno de los presupuestos esenciales del ejercicio de la jurisdicción y, asimismo, el Estado de derecho", ha advertido.

Perelló ha dicho que "la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto".

Como era de prever, la presidenta del Poder Judicial ha hecho una defensa férrea de la independencia judicial ante los ataques a los jueces, que han generado un clima de alta tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, especialmente crítico con las resoluciones judiciales relacionadas con investigaciones que afectan al PSOE y al círculo cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aunque las dos últimas relacionadas con la investigación judicial por la crisis migratoria en Ceuta y contra la decisión adoptada este martes por el Supremo respecto de los efectos electorales de la ley de nietos, un fallo contra el que el Gobierno ha salido en tromba.

Tajante contra las descalificaciones públicas para presionar a los jueces

En este sentido, Perelló ha reclamado "respeto y lealtad institucional" porque "no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción", ya que "el juez ha de estar libre de influencias externas y mantenerse ajeno a los intereses de las partes y al resultado del litigio", esto es, "sin presiones directas ni indirectas".

Por eso, ha continuado, la lealtad institucional "no se trata de una simple deferencia política, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de derecho".

En relación con las críticas a las resoluciones judiciales, ha aseverado que "pueden ser criticadas" ya que "las decisiones de los jueces y magistrados no están sustraídas al debate público" y de hecho "la crítica fundada contribuye a mejorar nuestra Justicia y, por eso, siempre será bienvenida, por severa que pueda ser".

Pero sí ha querido dejar claro que "quien acude a los tribunales no tiene derecho a una decisión favorable a sus pretensiones sino a una decisión fundada en derecho, adoptada con todas las garantías y debidamente motivada", con un sistema de recursos que puede corregir los errores de los jueces en la aplicación del Derecho.

Mesura, prudencia y responsabilidad a los jueces

En clave interna, la presidenta del CGPJ ha reconocido que "la discrepancia forma parte de la vida democrática", pero siempre preservando el "respeto", lo que "no significa, naturalmente, que su ejercicio quede exento de responsabilidad" porque los jueces deben actuar siempre con "mesura y prudencia" en sus intervenciones.

Como presidenta del Consejo General, ha dicho, se compromete a trabajar por los "más amplios consensos, ejerciendo un papel imparcial y neutral (...) sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo y nunca al servicio de otros intereses" en defensa de los derechos de los ciudadanos y no del corporativismo.

Óscar Puente agita el fantasma del lawfare por Ceuta

Este discurso de Isabel Perelló se produce después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible haya mostrado sus dudas sobre la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que ha abierto una investigación penal sobre la entrada de decenas de miles de personas migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio.

"Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", ha declarado Puente en el programa Hora 25 de la Cadena Ser.

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