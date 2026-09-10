Los alumnos españoles suspenden en PISA y los políticos al conjugar verbos: se dice "prever" no "preever" o "preveer"

Los detalles El único que ha acertado al decir "prever" ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente. En el debate por la existencia o no de información para adelantarnos a la entrada masiva de migrantes a Ceuta, nuestros políticos han llegado a decir, muy erróneamente, que no se "se preveyó".

En la semana del informe PISA, se han criticado los malos resultados de los jóvenes formados bajo la LOMLOE. Sin embargo, los políticos también cometen errores, especialmente al conjugar el verbo "prever". España obtuvo los peores resultados en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, y los políticos, que critican a los estudiantes, han demostrado dificultades con la conjugación correcta del verbo "prever". Desde la crisis migratoria en Ceuta, muchos han usado incorrectamente términos como "se preveé" o "preever". Este error ha sido común entre políticos de diferentes partidos, excepto el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien lo ha conjugado correctamente.

En la semana del drama del informe PISA, hemos escuchado a expertos, al profesorado, a los padres y hasta a los políticos criticar los malos resultados obtenidos por los jóvenes formados bajo la LOMLOE. Por ello, hemos querido fijarnos en sus capacidades. La realidad: los políticos de nuestro país fallan a la hora de conjugar los verbos. Sobre todo cuando quieren decir: "prever".

Es cierto que España ha obtenido los peores resultados en este informe de la OCDE en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Pero también lo es que nuestros representantes, los mismos que se han puesto estupendos con los estudiantes de 15 años, llevan demasiados días conjugando mal el verbo "prever".

Desde que estallara la crisis migratoria en Ceuta, con la entrada masiva de miles de migrantes a las costas ceutíes procedentes de Marruecos, el Gobierno ha insistido en que no se podía prever una situación así. Desde el otro prisma, desde el de la oposición y hasta desde el de los socios de Gobierno, cuestionaban si esto era cierto.

El caso es que, en sus declaraciones públicas, casi ninguno ha sabido decir correctamente la conjugación de este verbo. Les hemos escuchado decir "se preveé" o "preever" en vez de "se prevé" y "prever". Pero también "se preveyó", cuando querían haber pronunciado "se previó". Y hay más ejemplos de mal uso verbal, como "se previera" y no "se preveyera".

Los alumnos españoles suspenden en PISA y los políticos al conjugar verbos: se dice "prever" no "preever" o "preveer"

En este error han caído políticos de todos los colores. Desde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; pasando por el líder del PP, Alberto Núñez-Feijoo; hasta llegar al delegado del Gobierno de Ceuta. El único que ha acertado con "prever" ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Es cierto que nos puede pasar a todos, pero llama la atención que se produzca justo cuando todos miramos con malos ojos los resultados de nuestros estudiantes.

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