La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero y de sus hijas

El contexto El juez Calama autorizó el bloqueo de las cuentas en el auto del 18 de mayo e incluye la transferencia de los fondos en formato criptomoneda a otras billeteras que permitan su control por parte de la Policía.

El juez José Luis Calama ha bloqueado las cuentas bancarias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de sus hijas, Alba y Laura, en el marco de la investigación por el rescate de Plus Ultra. Zapatero ha sido imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias. En el auto del 18 de mayo, el juez autoriza a la UDEF a transferir fondos en criptomonedas a billeteras controladas por la Policía y permite el bloqueo de cuentas en plataformas de criptoactivos. Además, se registraron su despacho y tres empresas, incluida la de sus hijas. Zapatero declarará el 2 de junio.

El juez José Luis Calama ha bloqueado las cuentas bancarias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de sus hijas, Alba y Laura, en el marco de la investigación por supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de Plus Ultra, según ha confirmado laSexta.

Zapatero ha sido imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros por el rescate del Gobierno aprobado en marzo de 2021.

En el auto del 18 de mayo en el que se cita a Zapatero como investigado, el juez Calama autoriza a los agentes de la UDEF a transferir los fondos (en formato criptomoneda) de las billeteras virtuales a otras billeteras que permitan su aseguramiento y control por parte de la Policía.

Asimismo, permite el bloqueo de "las cuentas que se localicen en plataformas de intercambios de criptoactivos" o que se lleven a cabo "las actuaciones que resulten precisas para el aseguramiento de los fondos hallados".

El bloqueo de sus cuentas es un paso más dentro de la investigación en su contra. Esta misma semana, también se realizaron los registros de su despacho de la calle Ferraz y de otras tres empresas, entre ellas, la de sus hijas What The Fav S.L., que habría sido favorecida en el pago de las presuntas comisiones ilegales.

También se registraron las compañías 'Softgestor', dedicada a la asesoría y gestoría jurídica, e 'Inteligencia Prospectiva'. Asimismo, autorizó el "registro corporal" de María Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero que, según el auto judicial, "desempeña un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias".

El juez Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, le ha citado a declarar en sede judicial el próximo 2 de junio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido