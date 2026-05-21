Tensión entre Netanyahu y Trump: EEUU espera un acuerdo con Irán mientras Israel insiste en reanudar los ataques

La otra cara Irán analiza la última propuesta de paz de EEUU pero su líder supremo se niega a que el uranio enriquecido salga del país.

La guerra en Irán sigue estancada con un frágil alto el fuego, mientras Pakistán medía entre Washington y Teherán. Sin embargo, la relación entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu se ha tensado tras una discusión telefónica. Según 'Axios', Netanyahu desea reanudar los bombardeos, mientras Trump apuesta por la diplomacia, a pesar de sus amenazas. Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, rechaza exportar uranio enriquecido, y Trump ha sugerido posibles ataques, aunque prefiere esperar un acuerdo. Netanyahu desconfía de las negociaciones y busca reanudar la guerra para debilitar a Irán. La República Islámica evalúa la propuesta de paz de EE.UU. sin mostrar flexibilidad.

La guerra en Irán continúa estancada. Mientras el débil alto el fuego se mantiene, Irán permite a cuentagotas el paso de buques por el estrecho de Ormuz y Pakistán prosigue en su mediación, intercambiando mensajes entre Washington y Teherán. Sin embargo, lo que sí está cambiando es la relación entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

Según el portal 'Axios' la tensión entre ambos mandatarios habría aumentado tras una discusión telefónica mantenida este martes. Ese medio indica que el primer ministro israelí quiere reanudar los bombardeos, mientras que el estadounidense prefiere mantener la vía diplomática, a pesar de sus constantes amenazas contra Irán.

Todo ello, además, mientras el régimen de la República Islámica responde a los desafíos lanzados por el republicano. Por ejemplo, este jueves el líder supremo, Mojtaba Jamenei, se ha negado a que el uranio enriquecido salga del país.

Trump ha planteado públicamente la posibilidad de nuevos ataques masivos contra Irán. No obstante, según 'Axios', de momento quiere esperar a un acuerdo. El propio Trump ha asegurado que no tiene prisa en que la guerra termine. Además, su prioridad ahora es el desbloqueo de Ormuz, un objetivo que podría truncarse si se retoman las hostilidades.

Por su parte, Netanyahu estaría muy "escéptico" respecto a las negociaciones y querría reanudar la guerra para reducir aún más las capacidades militares de Irán y destruir su infraestructura crítica. En este sentido, cabe recordar que el presidente estadounidense ha asegurado en varias ocasiones que han destruido la Armada iraní.

"Todo ha desaparecido. Su Armada ha desaparecido. Su fuerza aérea ha desaparecido. Prácticamente todo. La única pregunta es: ¿vamos a terminarlo? ¿Van a firmar un documento? Ya veremos qué pasa", declaró Trump el miércoles en la Academia de la Guardia Costera. Antes de eso, el republicano elogió su buena relación con Netanyahu y aseguró que "hará lo que yo quiera" respecto a Irán.

La República Islámica está revisando la última propuesta de paz estadounidense, aunque de momento no ha dado muestras de flexibilidad.

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