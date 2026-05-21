Sin actividad hasta el rescate de Plus Ultra: el papel de las tres empresas fantasma de Julio Martínez en Dubái

Los detalles En cuanto se activaron las ayudas a la compañía, tanto Voli Analitica como Domotic Europe y Affita cambiaron o ampliaron sus funciones y vieron cómo sus ingresos se disparaban.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, ha sido imputado y deberá declarar el 2 de junio ante el juez Calama. Se le acusa de delitos relacionados con el rescate de Plus Ultra, que recibió ayudas por 53 millones de euros. Coincidiendo con el rescate, las empresas de Julio Martínez en Dubái se reactivaron, manejando fondos de Plus Ultra. Voli Analítica SL, una de estas empresas, cambió su objetivo social al transporte aéreo tras el anuncio del rescate. Otras empresas, como IOT Domotic Europe y Affita SL, también participaron en canalizar los fondos. Idella recibió el 1% del rescate, según la contabilidad de Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero está imputado. El expresidente del Gobierno entre 2004 y 2011 tendrá que acudir a declarar el día 2 de junio ante el juez Calama después de que se le acuse de una serie de delitos relacionados con el rescato Plus Ultra, compañía que recibió ayudas que ascendían "a 53 millones de euros", afirmó en su día María Jesús Montero.

Curiosamente, cuando el rescate empieza a ser una realidad, las empresas de Julio Martínez en Dubái que hasta ese momento no tenían actividad alguna y que tampoco contaban con empleados se reactivan. Empiezan a funcionar. Manejando además cientos de miles de euros de Plus Ultra.

Porque fueron tres las empresas que reactivó Martínez. Una de ellas es Voli Analítica SL, que tuvo importantes cambios una semana después del anuncio del rescate. En ese momento, fue él quien pasó a ser su administrador único y modificó además su objetivo social, pasando de ser una compañía ligada al ámbito inmobiliario para dedicarse al transporte aéreo.

Según el auto del juez, la empresa canalizaba los fondos de Plus Ultra a cambio de una supuesta actividad que a veces tenía lagunas. En sus cuentas, de hecho, se puede ver cómo después de dos años sin ingresos de repente se disparan en 2021.

Y lo mismo sucedió con IOT Domotic Europe, empresa que cambió de nombre para ampliar sus funciones en febrero de 2021. Además, sus ingresos también reflejan un notable incremento en ese mismo periodo temporal.

La tercera empresa en cuestión es Affita SL. Su rol habría sido más discreto, ayudando a canalizar los fondos y a darles apariencia de veracidad.

En este conglomerado de empresas destacó Idella, a través de la que se recibió hasta el 1% del rescate.

"Y está puesto en el auto que fueron 531.000 euros. Esa salida de dinero sí que está reflejada en la propia contabilidad", reconoció en su momento el propio auditor de Plus Ultra.

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