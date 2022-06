La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y 'consellera de Igualdad', Mónica Oltra, ha anunciado su dimisión poco antes de la ejecutiva de Compromís, una reunión en la que se iba a abordar la situación de la política imputada por varios delitos. En una comparecencia inesperada, Oltra ha confirmado entre lágrimas que deja todos sus cargos en el gobierno valenciano tras su imputación la semana pasada por presuntamente haber ocultado los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat. "Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas", ha expresado Oltra.

Así, ha remarcado que esta decisión "se ha ido construyendo" y que comenzó a planteárselo "en el momento del escrito de la Fiscalía". "Me voy con la cara bien alta y también con los dientes apretados", ha asegurado emocionada en varias ocasiones ante una rueda de prensa abarrotada de gente. "Me cuesta esta decisión porque ganan los malos, el mensaje que estamos trasladando a la ciudadanía que estamos trasladando a cualquier político que quiera hacer política que no va a favor de los poderosos que se lo van a cargar con denuncias falsas, guerra sucia en los tribunales y con mentiras", ha aseverado.

"He decidido presentar mi dimisión del gobierno valenciano y mi dimisión de las cortes valencianas para no comprometer el proyecto de cambio", ha comenzado explicando la vicepresidenta. "No le quiero dar la coartada a nadie para poder decidir unilateralmente que Compromís no forme parte del gobierno valenciano", ha continuado la vicepresidenta, quien ha defendido que gracias a su formación se produjo el cambio en 2015. "Es gracias a Compromís que pudimos tirar la corrupción de este país", ha añadido.

Oltra ha asegurado: "A mí lo que me duele es que la gente del pueblo se sienta abandonada. Estoy en política por la gente vulnerable, desde que estoy en política siempre he tenido claro que estoy por la gente vulnerable".

A preguntas de los periodistas, visiblemente emocionada, Oltra ha afirmado que en este mismo momento estaba trasladando su dimisión a Puig porque quería que todos se enteraran "en igualdad de condiciones" y que nadie "lo supiera hasta ahora". Oltra ha indicado que en todo este tiempo ha hablado una vez al respecto de este tema con Puig, en 2019, cuando se reunieron para tratar el segundo pacto del Botànic: "Nos juntamos en el mismo lugar que en 2015, en un piso del centro de Valencia, y le dije: 'Mira, tú y yo somos los mismos, pero la situación ya no es la misma, vamos a renovar el Gobierno pero ya no es igual'".

La exvicepresidenta ha señalado que en ese momento, le dijo a Puig: "En el momento que nuestros 17 diputados te voten, te damos la capacidad de cesarme". "¡Qué cosas dices, cómo voy a cesarte yo a ti!", ha asegurado que afirmó Puig. "Ya lo has hecho", le dijo Oltra, en referencia al avance electoral de 2019.

Momentos antes de compartir estas anécdotas llegaba sonriente a la sede de la plaza del Pilar de Valencia, donde desde las 16.30 estaban llamados a reunirse varias decenas de cargos de Compromís en una ejecutiva convocada hace semanas, antes de la imputación. Pese a que no está en el orden del día, se esperaba que en el encuentro se abarcase la situación de la vicepresidenta.

Aunque en un principio había señalado que no asistiría al considerar que los dirigentes de la coalición deben "hablar con comodidad", finalmente sí ha asistido. Antes de la llegada de los dirigentes de Compromís, se ha depositado en la puerta de la sede una corona de flores en la que se puede leer 'Mónica, siempre te recordaremos'. No se conoce quién la ha encargado.