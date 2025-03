Así fue la desconocida conspiración que aceleró el final de la Guerra Civil española: "La represión fue atroz"

El 9 de febrero de 1939, civiles y militares republicanos huyeron, el clima de derrota se extendió y en Madrid comenzó una conspiración militar dentro del bando republicano. Su artífice fue el coronel Casado. "Él cree que al ser militar, se va a entender con otros militares y que no va a pasar gran cosa", señala Javier Cervera, coautor de 'Así terminó la guerra de España'.

Así, comenzaron los movimientos para derrocar al presidente del Gobierno, Juan Negrín, quien defendía resistir, esperar a que la guerra en Europa estallase, y que España se posicionase en el eje aliado. Sin embargo, eso no ocurrió, tal y como explica, Javier Cervera: "Cuando Negrín constata que las democracias son tan débiles que han claudicado ante el nazi, la conspiración se hace inaplazable".

Fueron los espías franquistas quienes se situaron en el centro de esta trama. En este sentido, Ángel Bahamonde, coautor de 'Así terminó la guerra de España', subraya que "en todos los aparatos de poder político y militar de la República, la infiltración ha sido consecuencia de la derrota".

Miles de personas intentaron huir, pero no lo consiguieron, "gente que se escondió y quiso salir, pero no pudo", recuerda Bahamonde. Finalmente, el golpe del coronel Casado triunfó, pero no logró la paz que esperaba: "La represión es atroz y no había experiencia de eso; muchos pensaban que no les iba a pasar nada", expresa Cervera al respecto.

De esta forma, "llegó la victoria, pero no la paz", tal y como señala Bahamonde. Y es que Franco impuso su victoria, con 50.000 ejecutados en la inmediata posguerra, y una dictadura que se extendió hasta su muerte.