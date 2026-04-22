Armengol llama "cobarde" a Tellado tras acusarla de "llevar dos años mintiendo" en sus declaraciones del caso Koldo

El contexto El secretario general del PP ha acusado a la presidenta del Congreso de mentir en sus declaraciones sobre el caso Koldo y de permitir entrar en Baleares a "una organización corrupta con 4 millones de adjudicaciones con sus correspondientes mordidas".

En una sesión de control al Gobierno, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fue acusada por el secretario general del PP, Miguel Tellado, de mentir sobre el caso Koldo, lo que ella calificó de "cobarde" al no poder defenderse debido a su cargo. Tellado afirmó que Armengol no debería estar en su puesto y la acusó de corrupción durante su presidencia en Baleares. Armengol respondió desde la tribuna, recibiendo aplausos de la bancada socialista. El ministro Félix Bolaños también defendió a Armengol, criticando la falta de valentía de Tellado por atacar a alguien que no puede responder.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha llamado "cobarde" al secretario general del PP, Miguel Tellado, por haberla acusado en el pleno de mentir en sus declaraciones sobre el caso Koldo sin poder defenderse, debido al cargo que ocupa en la Presidencia de la Cámara Baja.

El momento ha tenido lugar durante una pregunta en la sesión de control al Gobierno dirigida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuando Tellado ha asegurado que Bolaños es "responsable de las Relaciones con las Cortes". "Usted sabe igual que yo que la señora Armengol ya no debería estar sentada ahí desde hace mucho tiempo", ha añadido, antes de asegurar que Armengol lleva "dos años mintiendo" en sus declaraciones sobre el caso Koldo tanto en sede parlamentaria como en sede judicial.

El ataque de Tellado no se ha quedado ahí, también ha acusado a Armengol de abrir las puertas "a una organización corrupta con 4 millones de adjudicaciones con sus correspondientes mordidas" mientras era presidenta de Baleares.

Armengol ha pedido silencio para dejar terminar a Tellado antes de lanzarle una réplica desde la tribuna. "Señor Tellado, le recordaré con el mejor tono que no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta cámara que no puede defenderse", ha asegurado, recibiendo aplausos de la bancada socialista.

Bolaños, que era el ministro a quien iba dirigida la pregunta de Tellado, ha querido defender a Armengol de los ataques de Tellado. "No pasará su intervención de hoy a los anales de la valentía metiéndose con quien efectivamente no puede defenderse, que es la presidenta del Congreso", ha asegurado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.