Archivan la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por difundir la identidad de dos periodistas

Los detalles El jefe de gabinete de Ayuso declaró por revelar datos personales y difundir fotografías de dos profesionales de 'El País' en un grupo de WhatsApp cuando investigaban el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

La causa contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha sido archivada por un juzgado de Madrid. La decisión se tomó tras la declaración de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, quien aseguró que un vecino le proporcionó fotos de dos periodistas que investigaban un caso de fraude fiscal. González Amador afirmó que envió las imágenes a Rodríguez, encargado de la seguridad de Ayuso, quien luego las difundió por WhatsApp. La declaración descartó que la información proviniera de fuentes policiales. Aunque González Amador eliminó su chat con Rodríguez, ha proporcionado otros mensajes relevantes para la causa.

La causa contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha sido archivada, según confirman a laSexta fuentes del entorno de Rodríguez. El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha decidido archivarla apenas dos días después de escuchar la declaración de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en un caso que investigaban a Rodríguez por revelación de secretos por difundir la identidad de dos periodistas.

Los dos periodistas, del diario 'El País', investigaban el caso de fraude fiscal de González Amador. La causa investigaba si el jefe de gabinete cometió un delito al haber enviado datos de los trabajadores a un chat de WhatsApp.

Según esgrime la magistrada Raquel Robles, "ningún dato de los obtenidos en instrucción permiten mantener, como inicialmente entendían las denuncias, que los datos consistentes en el nombre y primer apellido, ni la imagen de los dos periodistas que contenía el mensaje enviado por don Miguel Ángel el día 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas, hubieran sido obtenidos de la información recibida por parte de los agentes policiales que les identificaron ese día en la vía pública, quedando por el contrario establecido que la fotografía le fue enviada por un vecino del inmueble y que el nombre y apellido de los periodistas, era por un lado conocido por el propio jefe de Gabinete al haber tenido encuentros con ellos en atención a la profesión de los mismos y el cargo que el primero ostenta en la Comunidad de Madrid, y que por otro, esos mismos datos y su fotografía se encuentran publicados en el propio periódico para el que ambos trabajan".

En su declaración, González Amador ratificó la versión dada por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, asegurando que fue un vecino —concretamente "el del quinto"— el que le pasó fotos de dos periodistas que estaban investigando las obras en casa de la dirigente del PP en marzo de 2024 y él se las reenvió a Rodríguez, que las difundió a través de WhatsApp, según trasladaron fuentes jurídicas a laSexta.

Con esta declaración, el novio de Ayuso descartó que las imágenes y los nombres de los periodistas se hubiesen obtenido por vía policial, a través de los escoltas de la presidenta. Según González Amador, envió estas fotos a M.Á.R. al ser el encargado en última instancia de la "seguridad" de Ayuso.

No obstante, la pareja de la presidenta madrileña reconoció ante la jueza que no conserva su chat de WhatsApp con Miguel Ángel Rodríguez debido a que, según su versión, lo borró todo entero tras el hackeo de correos que sufrieron sus abogados. Alberto González Amador no conserva tampoco el chat con sus vecinos en el que se remitió la fotografía de los dos periodistas de 'El País' que investigaban las obras, pero lo ha solicitado a uno de sus integrantes y lo ha aportado, al ser de interés para la causa.

El empresario vinculado a Quirón fue llamado a declarar por la magistrada que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por difundir entre los medios de comunicación una foto y los datos de identificación de dos reporteros de 'El País' que en marzo de 2024 acudieron a las inmediaciones de la casa de la presidenta madrileña mientras investigaban el caso de fraude fiscal de González Amador.

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