La Policía pide ayuda para localizar al narco 'El Pantoja': difunde imágenes de sus tatuajes y del aspecto que podría tener

Los detalles Jesús Manuel Heredia está buscado por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena.

La Policía solicita la colaboración ciudadana para localizar a Jesús Manuel Heredia, alias 'El Pantoja', uno de los traficantes de droga más peligrosos y buscados de España. Han distribuido imágenes de su rostro y tatuajes, que incluyen el nombre "Jesús" en el antebrazo, un diseño tribal y dos alas, con la esperanza de que sean más visibles durante el verano. Heredia es buscado por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena, tras no regresar de un permiso penitenciario. La Policía advierte que podría haber cambiado su apariencia y ha difundido imágenes generadas por inteligencia artificial. Si alguien lo reconoce, debe informar al 091 o al correo losmasbuscados@policia.es.

La Policía ha pedido la colaboración ciudadana para encontrar a un prófugo de alta peligrosidad: Jesús Manuel Heredia, más conocido como 'El Pantoja', uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España. Ha distribuido imágenes de su cara y de sus tatuajes, ya que en verano son más visibles y podría facilitar su identificación.

"Es uno de los fugitivos más buscados de España", ha advertido la Policía en un vídeo en redes sociales.

El prófugo lleva el nombre "Jesús" en el antebrazo, además de otros dos tatuajes, uno de estilo tribal y otro de dos alas. Espera que en verano sea más fácil encontrarle porque "si se tumba en la toalla de al lado, puede que lo reconozcas".

Jesús Manuel Heredia está buscado por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena. Lleva meses en paradero desconocido, tras no haber regresado de un permiso penitenciario. Ahora, en plena campaña de verano, los agentes han intensificado su búsqueda.

No obstante, han advertido que "podría haber cambiado deliberadamente su físico". Por ello, también han difundido imágenes, creadas con inteligencia artificial, que simulan el aspecto que podría tener en estos momentos.

En caso de que alguien le reconozca, la Policía pide informar de inmediato, ya sea llamando al 091 o enviando un correo a losmasbuscados@policia.es.

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