La 'ley de nietos' ahora sí le vale al PP: Feijóo se desdice y pide "que los nietos que acrediten el parentesco tengan derecho a la nacionalidad española"

El contexto Tras acusar al Gobierno de "ingeniería electoral", Feijóo ha matizado sus palabras y ha aclarado que, ahora sí, le parece bien que "los nietos que acrediten el parentesco tengan derecho a la nacionalidad española".

El Partido Popular (PP) ha mostrado una postura ambigua respecto a la 'ley de nietos', que otorga la nacionalidad española a descendientes de españoles. Inicialmente, Alberto Núñez Feijóo acusó al Gobierno de "fabricar" votantes con esta ley, pero recientemente el PP ha suavizado su postura, aceptando que los nietos con parentesco claro tengan derecho a la nacionalidad. Feijóo ha criticado la medida como una "ingeniería electoral" unilateral del Gobierno, temiendo su impacto en el censo electoral. Ha matizado que no se opone a la nacionalidad para nietos, pero rechaza su implementación sin una ley clara.

En el PP aún no se aclaran con su postura respecto a la 'ley de nietos'. Si hace unos días, Alberto Núñez Feijóo acusaba al presidente del Gobierno de "fabricar" votantes a través de esta ley, que da la nacionalidad a descendientes de españoles, ahora, el Partido Popular recoge cable y afirma que "los nietos que acrediten el parentesco tengan derecho a la nacionalidad española". La 'ley de nietos' ahora sí le vale al PP.

No solo la hemeroteca pone frente al espejo a Alberto Núñez Feijóo en una de sus últimas cruzadas contra el Gobierno, sino que en la última semana el PP ha ido cambiando de postura. Pero no es la primera vez que el líder del PP habla sobre esta ley; hace más de tres años, en noviembre de 2022, Feijóo apostaba por crear una 'ley de nietos' específica que no estuviese dentro de la Ley de Memoria Democrática que aprobó el Gobierno en 2022 con el apoyo de EH-Bildu.

En cambio, a principios de esta semana, Feijóo aseguró que el Gobierno tenía un "interés evidente de conseguir nuevos votantes". Más tarde, el líder del PP quiso quitar hierro a estas declaraciones y aseguró que "el pucherazo es una cosa y lo que nosotros estamos denunciando es otra".

Ahí es cuando se aferró al concepto de "ingeniería electoral" que se ha extendido en el resto de barones. "Estamos denunciando que hay ingeniería electoral con la 'ley de nietos', que se hace de forma unilateral por parte del Gobierno, que se amplía el número de personas que tiene derecho a un pasaporte mediante a una instrucción de un ministerio, no por ley", señaló el líder del PP.

Estos días el resto de barones han seguido con la misma línea de su líder, tildando la medida de "pura arquitectura" o "utensilios y artilugios". Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como de costumbre, fue un paso más allá. Habló de una especie de maniobra en la oscuridad para que con esta ley pueda manipular el censo y "para jugar con las reglas del juego". Muy en línea a lo que denuncia Vox, quien habla de "pucherazo electoral", de "alteración brutal del censo" e incluso de "golpe de Estado en diferido".

Feijóo recula y ahora defiende la 'ley de nietos'

Tras estos días de idas y venidas, el PP intenta ahora matizar su oposición a la 'ley de nietos'. "Donde haya una trazabilidad en parentesco clarísima, estamos de acuerdo en que un nieto pueda tener derecho a la nacionalidad española", ha asegurado Feijóo este jueves.

"Los asuntos importantes deben tratarse de forma sólida. Darle pasaporte español a alguien es algo de enorme trascendencia. Si es un nieto con trazabilidad clara que tenga nacionalidad española, estamos de acuerdo. Pero si esto no se hace con la ley, tenemos que decir que no", ha apuntado el 'popular' desdiciéndose de las palabras que ha dicho los últimos días. "No estamos en contra de que un nieto pueda tener nacionalidad, estamos en contra de un trágala, nocturnidad y alevosía", ha añadido.

Así, Feijóo ha matizado y ha hecho hincapié en que "darle pasaporte a alguien que nunca ha venido a España es darle tarjeta sanitaria, pensión y los derechos que tienen los españoles que han cotizado durante muchas décadas". De esta manera, el líder del PP se ha preguntado dónde votarían estas personas. "¿En qué circunscripción van a votar estas personas? ¿En las que elija el Gobierno?", ha señalado.

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