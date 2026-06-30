El novio de Ayuso ratifica la versión de Miguel Ángel Rodríguez y asegura que un vecino le pasó las fotos de los periodistas que investigaban las obras en su casa

Sí, pero... González Amador no ha aportado la conversación de WhatsApp con el jefe de gabinete de la presidenta madrileña alegando que tuvo que borrarla tras sufrir un hackeo.

Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha ratificado este martes la versión dada por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la causa en la que está imputado por un delito de revelación de secretos. En su declaración en calidad de testigo en los Juzgados de Plaza de Castilla, González Amador ha asegurado que fue un vecino el que le pasó fotos de dos periodistas de 'El País' que estaban investigando las obras en casa de la dirigente del PP en marzo de 2024 y él se las reenvió a M.Á.R., que las difundió a través de WhatsApp, según han trasladado fuentes jurídicas a laSexta.

Con esta declaración, el novio de Ayuso descarta que las imágenes y los nombres de los periodistas se hubiesen obtenido por vía policial, a través de los escoltas de la presidenta, lo cual exoneraría a Miguel Ángel Rodríguez de un posible delito de revelación de secretos. Según González Amador, envió esta foto a M.Á.R. porque es el encargado en última instancia de la "seguridad" de Ayuso.

No obstante, la pareja de la presidenta madrileña ha reconocido ante la jueza que no conserva su chat de WhatsApp con Miguel Ángel Rodríguez debido a que, según su versión, lo borró todo tras sufrir un hackeo. Sin embargo, sí que conserva las conversaciones de esos días con sus vecinos, en las que se comentó la presencia de los dos periodistas en las inmediaciones de la vivienda.

*Noticia en ampliación.

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