Pedro Sánchez acudirá el miércoles al Congreso a solicitar la quinta y, previsiblemente, última prórroga del estado de alarma. A diferencia de las otras, planteará que esta sea más larga, de un mes o incluso más: sopesan que llegue hasta el 5 de julio, para que de cobertura a todas las fases de la desescalada.

Ciudadanos no apoyará un mes

Sin embargo, eso le costará más al presidente del Ejecutivo. Ciudadanos, que fue fundamental en la aprobación de la anterior prórroga, ya ha adelantado este lunes que no apoyará una prórroga de un mes, según ha asegurado el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, y solo negociarán su voto a favor si el Gobierno presenta "un plazo acotado y razonable", que para el partido naranja son los quince días como hasta ahora.

No ha dejado claro si votará en contra o se abstendrá en la votación si finalmente la nueva prórroga es de un mes. Dice que Ciudadanos lo decidirá en función de "cómo se concreten los acuerdos". Se ha referido Bal en este sentido a la condición de que haya una mesa de diálogo sobre Cataluña que exige ERC para cambiar del no a la abstención y que para el portavoz adjunto es "una mesa de la vergüenza, que no salva vidas ni empleos" y solo sirve para separar a los españoles con privilegios para una parte".

El PP mantiene el 'no'

El PP sostiene que votará 'no'. Pablo Casado ha afirmado que la negociación de la prórroga del estado de alarma por la epidemia del coronavirus no puede convertirse en "un zoco de prebendas nacionalistas". Ha lanzado esta advertencia en un mensaje en su cuenta de Twitter con más críticas al Gobierno: "El estado de alarma no puede coartar libertades democráticas y la negociación de su prórroga no puede ser un zoco de prebendas nacionalistas".

El número 2 del partido, Teodoro García-Egea, ha asegurado este lunes que Pedro Sánchez no quiere escuchar a su partido y que prefiere otra prórroga del estado de alarma para evitar el control parlamentario. "Sánchez gana 30 días, pero España pierde un mes, por eso en el Partido Popular vamos a votar no a la prórroga del estado de alarma", ha anunciado Egea, que ha señalado que "hay salida a la crisis sanitaria y económica sin tener que estar confinados". El dirigente popular ha explicado que España vive en un estado de caos gracias a un Gobierno repleto de ministros de bajo valor añadido y ha anunciado que pedirá al Ejecutivo que elimine la cuarentena a los turistas que llegan a nuestro país y establezca corredores sanitarios.

Las condiciones de ERC para abstenerse

ERC, con quien el PSOE mantiene negociaciones en busca de su apoyo, ERC mantiene el no y exige que el Gobierno acepte sus tres condiciones para volver a la "abstención", ha dicho la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que ha explicado que ahora mismo "no se dan las condiciones" para que su partido, con una abstención, facilite la aprobación en el Congreso.

El principal obstáculo para la formación independentista es que el Gobierno "mantiene su apuesta por el mando único en materia sanitaria". ERC quiere que la Generalitat tenga todas sus competencias restablecidas para poder tomar decisiones en las fases de desescalada, ya que considera que "no tiene sentido que se mantenga la centralización", y reclama que se pueda decidir "desde la proximidad, y no desde la distancia".

Según Vilalta, ERC cree que el estado de alarma no debería alargarse más, porque "es un instrumento excepcional que restringe derechos fundamentales", y considera que hay otros instrumentos para poder gestionar el desconfinamiento, si bien no se opone a la voluntad del Gobierno de PSOE-UP de prorrogarlo una vez más. "No rechazamos prorrogar el estado de alarma, pero sí este estado de alarma", ha puntualizado la portavoz republicana, para dejar claro que, si se aceptan sus tres condiciones básicas, ERC podría facilitar la aprobación del decreto.

Estas tres condiciones son la descentralización de competencias y atribuciones en todas las áreas incluida la sanitaria, aprobar medidas sociales para facilitar a las familias la conciliación del trabajo de los padres con el cuidado de sus hijos, y que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit económico acumulado para destinarlo a medidas que ayuden a sus ciudadanos.

En paralelo, ERC reclama que la mesa de negociación entre los gobiernos del Estado y catalán se reanude lo antes posible ya que "el conflicto político sigue existiendo", ha afirmado la portavoz republicana. Vilalta ha valorado positivamente que JxCat quiera negociar ahora la prórroga del estado de alarma, pero ha reconocido que ambas formaciones que comparten el Govern no están negociando de forma conjunta con el Gobierno central, si bien "hay coincidencia" en los posicionamientos.

Otras negociaciones

Además, según ha podido saber laSexta, el Gobierno también se encuentra en negociaciones con Junts per Catalunya, grupo con el que no había dialogado en las últimas prórrogas. Este domingo ya hubo conversaciones entre la vicepresidenta Carmen Calvo y Laura Borrás.

Desde el PNV señalan que la cogobernanza establecida desde la última prórroga ha mejorado la situación y este lunes se reune su comité ejecutivo nacional para tratar su posición de cara a la nueva votación. Por su parte, desde Coalición Canaria señalan que no ha habido ningún contacto con el Gobierno en los últimos siete días y que conocen el estado de la situación por la prensa.

En este contexto, hay que recordar que Compromís ya ha advertido que no apoyará al Gobierno en una nueva prórroga del estado de alarma si no se compromete al reparto equitativo en función del peso poblacional del fondo de 16.000 millones de euros para la lucha contra el coronavirus.