Las elecciones en Castilla y León han cambiado el panorama político a nivel nacional y en otras comunidades. La victoria por la mínima de Alfonso Fernández Mañueco, que ha quedado muy lejos de la mayoría absoluta, han alejado el adelanto electoral en Andalucía y han llevado a Ayuso a proponer el adelanto del Congreso del partido en Madrid.

Esta misma mañana ha sido Enrique Ossorio, el portavoz del Gobierno regional, el que ha calificado los resultados electorales de "buena noticia" y ha señalado que el Congreso del PP debe adelantarse para poder prepararse las elecciones de 2023. "Tiene haber un congreso lo antes posible", ha dicho en declaraciones en Telemadrid.

Sin embargo, desde Génova insisten en que "no hay noticias" sobre este adelanto. Las declaraciones no han gustado a la dirección nacional, que defendido que es Pablo Casado el que gana las elecciones, no los líderes autonómicos. "Pablo Casado es el que gana. La papeleta es del PP, encabece la lista Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo o Alfonso Fernández Mañueco", ha dicho al respecto el secretario general, Teodoro García Egea.

Asimismo, el número 2 del PP ha cuestionado que "cuando se pierde no es culpa del candidato, sino de Pablo Casado, y cuando se gana con intensidad, como es el caso de Galicia o Madrid, Casado no tiene nada que ver". "Me gustaría que las críticas fueran más coherentes", ha agregado.

Por su parte, la presidenta madrileña ha vuelto a dejar claro lo alejada que se encuentra de Génova. Y no solo con la propuesta del adelanto del Congreso, sino con la imagen elegida para felicitar a Mañueco en redes sociales. En su cuenta de Twitter ha publicado una fotografía junto a los líderes del partido en Galicia, Andalucía y Castilla y León.