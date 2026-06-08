Madrid amanece blindada por el dispositivo policial para la visita del papa al Congreso

El Congreso vive desde primera hora de la mañana de este lunes una gran expectación ante la visita del papa

Los detalles Un amplio dispositivo policial vigila los accesos y agentes de la Policía Nacional están revisando alcantarillas frente a la Puerta de los Leones y en otras vías adyacentes. La carrera de San Jerónimo, por donde accederá el papa al Congreso, está ya cerrada.

Madrid ha amanecido este lunes con un fuerte dispositivo policial debido a la visita del papa León XIV, quien hará historia al ser el primer pontífice en hablar ante el Congreso de los Diputados. Las calles alrededor del Palacio de Congreso están cerradas al tráfico, y los cortes irán aumentando a lo largo del día. La Policía Nacional vigila los accesos y revisa alcantarillas en zonas clave. En la Nunciatura Apostólica, donde reside el papa, hay más presencia policial debido a la visita del presidente Pedro Sánchez. La ciudad ha experimentado una menor afluencia de vehículos, siguiendo las recomendaciones del Ayuntamiento. Tras el Congreso, el papa se reunirá con obispos y visitará la catedral de la Almudena y el estadio Santiago Bernabéu, lo que provocará más restricciones de tráfico. León XIV realizará sus últimos recorridos en papamóvil por la capital, marcando los momentos de mayores restricciones.

Madrid ha amanecido este lunes blindado por el dispositivo policial desplegado durante la visita del papa, y los primeros cortes de tráfico han comenzado ya a producirse para garantizar la seguridad de los desplazamientos de León XIV, que este lunes será el primer pontífice que hable ante el Congreso de los Diputados en la que será la jornada más intensa de su estancia en la capital.

Las calles que rodean el Palacio de Congreso están ya cerradas a la circulación de vehículos, cortes que irán en aumento a lo largo del día. Un amplio dispositivo policial vigila los accesos y agentes de la Policía Nacional están revisando alcantarillas frente a la Puerta de los Leones y en otras vías adyacentes.

La carrera de San Jerónimo, por donde accederá el papa al Congreso, está ya cerrada. En el entorno de Cibeles continúan las labores de desmontaje de los escenarios de la misa de este domingo, pero el tráfico está abierto, aunque los autobuses no paran en las zonas habituales de la plaza.

Los alrededores de Nunciatura Apostólica, residencia del papa durante su estancia en Madrid, hay una mayor presencia policial que el fin de semana, ya que a las nueve y media acude el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que visitará al pontífice.

Esta mañana se ha notado en las calles de Madrid una afluencia menor de vehículos en previsión de atascos y en respuesta a las llamadas del Ayuntamiento para reducir al máximo posible los trayectos en vehículos y a teletrabajar.

Tras su visita al Congreso el papa se dirigirá a la Conferencia Episcopal Española para reunirse con los obispos, por los que las vías de acceso a la zona se verán afectadas, al igual que esta tarde cuando el pontífice se dirija a la catedral de la Almudena y al estadio Santiago Bernabéu.

León XIV realizará esta tarde sus dos últimos recorridos en papamóvil por la capital, en lo que serán los momentos de mayores restricciones en la circulación.

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